Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 21:33
21:26
Экономика
Renault планирует организовать в России премьеру новой модели
21:23
Весь мир
Турция и Катар представят «Талибану» инициативу о совместном управлении аэропортом Кабула
21:20
Общество
Американская писательница Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет
21:20
Политика
В Сети оценили соглашение Шольца и Бербок по «Северному потоку — 2»
21:20
Весь мир
Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов
21:20
Экономика
«Газпром» отказался от бронирования прокачки по «Ямалу — Европе» четвертый день подряд
21:18
Общество
Актриса Инна Чурикова поддержала письмо артиста Ивана Краско с жалобой на снег в Петербурге
21:14
Экономика
Работа над повышением пенсий россиян может стартовать в начале 2022 года
21:12
Общество
Главными в пресс-конференции Владимира Путина названы ответы, касающиеся нацбезопасности
21:10
Экономика
Экономист Наметкин отметил негативное влияние инфляции в США на мировые финрынки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жена князя Монако опубликовала рождественскую открытку с мужем и детьми

Общество
Жена князя Монако опубликовала рождественскую открытку с мужем и детьми
Global Look Press  /  Panoramic

Монако, 23 декабря. Супруга князя Монако Альбера II Шарлен показала подписчикам рождественскую открытку. На праздничном изображении можно увидеть всю семью княгини.

Жена князя выложила открытку на своей странице в Instagram. Вопреки уже сложившейся традиции, в посте оказался не снимок, а рисунок. На картинке княгиня Монако позирует возле наряженной елки с мужем, сыном и дочерью. Художник изобразил супругу Альбера II в желтом платье с длинной пышной юбкой, а самого князя — в костюме.

«Желаю всем прекрасных и безопасных праздников, со всей моей любовью», — написала в посте с открыткой княгиня Шарлен.

Напомним, жена князя Монако провела много месяцев в ЮАР, где подхватила серьезную инфекцию, поэтому была долгое время разлучена с семьей. По данным источников, она едва не умерла в другой стране.

После возвращения в Монако княгиня Шарлен продолжает проходить лечение. Ее поместили в секретную европейскую клинику за пределами княжества. Из-за проблем со здоровьем жена Альбера II не смогла присутствовать на дне рождения сына и дочери.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жена князя Монако опубликовала рождественскую открытку с мужем и детьми
монако княгиня шарлен рождественская открытка
Комментировать