Жена князя Монако опубликовала рождественскую открытку с мужем и детьми

Монако, 23 декабря. Супруга князя Монако Альбера II Шарлен показала подписчикам рождественскую открытку. На праздничном изображении можно увидеть всю семью княгини.

Жена князя выложила открытку на своей странице в Instagram. Вопреки уже сложившейся традиции, в посте оказался не снимок, а рисунок. На картинке княгиня Монако позирует возле наряженной елки с мужем, сыном и дочерью. Художник изобразил супругу Альбера II в желтом платье с длинной пышной юбкой, а самого князя — в костюме.

«Желаю всем прекрасных и безопасных праздников, со всей моей любовью», — написала в посте с открыткой княгиня Шарлен.

Напомним, жена князя Монако провела много месяцев в ЮАР, где подхватила серьезную инфекцию, поэтому была долгое время разлучена с семьей. По данным источников, она едва не умерла в другой стране.

После возвращения в Монако княгиня Шарлен продолжает проходить лечение. Ее поместили в секретную европейскую клинику за пределами княжества. Из-за проблем со здоровьем жена Альбера II не смогла присутствовать на дне рождения сына и дочери.