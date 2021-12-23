Публицист Маслов о пресс-конференции Путина: «Все сказано вовремя и вовремя будет сделано»

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Большая пресс-конференция президента России — традиционное и уже 17-е по счету в таком формате общение Владимира Путина с представителями отечественной и мировой четвертой власти — на этот раз ожидалась в качестве кульминации предыдущих действий Кремля, прежде всего публикации проектов договора о гарантиях безопасности между РФ и США, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО от 17 декабря, которые были расценены на Западе как неприемлемый ультиматум и чуть ли не угроза скорого вторжения на Украину.

Внутренняя повестка дня: противодействие коронавирусной инфекции, баталии вокруг QR-кодов, рост цен потребительского рынка, демографические проблемы и т. д., — все это заранее отходило на второй план. Но нет, ничего подобного. Проблемам внешней политики была уделена от силы восьмая часть почти четырехчасового мероприятия. Главное внимание российский лидер сосредоточил на социально-экономической проблематике нашей страны: от Мурманска до Владивостока, а если брать чуть шире, то от Бреста до Владивостока. Основной лейтмотив его ответов на вопросы журналистов сводился к тому, что ситуация сложная, но полностью под контролем, а федеральные и региональные власти, не впадая в крайности диктатуры и популизма, несмотря на отдельные ошибки — не ошибается тот, кто ничего не делает, — близки к оптимальному курсу, к золотой середине. Если учесть общие результаты двухлетней «коронапаузы», то для России они оказались действительно золотыми: финансово-экономические потери 2020 года с лихвой перекрыты сверхдоходами 2021-го, рост ВВП ожидается на уровне 4,6% при официальной инфляции в 8% (всего лишь вдвое выше целевого показателя).

kremlin.ru / Администрация президента России

К этому можно добавить (о чем президент не сказал), что объем внешней торговли по итогам текущего года, согласно оценкам, должен увеличиться почти наполовину, до 830 млрд долларов, а положительное сальдо экспортно-импортных операций — почти вдвое, до 150 млрд долларов. Может быть, на фоне многотриллионной эмиссии западных центробанков эти суммы и не выглядят чересчур внушительно, но это свободный ресурс, который сегодня недоступен даже для государств — эмитентов мировых валют, который может быть использован в случае необходимости. Как говорил в годы Великой Отечественной войны товарищ: «Резервы решают все!» И чуть раньше: «Кадры решают все!» Только при наличии этих двух крыльев можно «взлететь», а если хотя бы одно из них отсутствует, то «рожденный ползать летать не может».

Судя по избранной Путиным на пресс-конференции позиции, Россия ко взлету готова, но никого огорчать такой своей готовностью прямо сейчас не собирается. Ни внутри страны, ни тем более за рубежом. Надолго ли? Кто знает! Лично мне настолько собранный Путин, каким он был во время нынешней пресс-конференции, помнится лишь по концу 1990-х — началу 2000-х годов, когда террористов и олигархов действительно начали «мочить в сортирах». Да еще по весне 2014 года, когда прозападный государственный переворот в Киеве пришлось признать в качестве легитимной смены власти на Украине, но Крым воссоединился с Россией, а Донбасс перестал подчиняться «евромайданным» властям.

kremlin.ru / Администрация президента России

Сейчас же внутренняя собранность российского президента была, на мой взгляд, еще большей. Потому что большего вызова он никогда не бросал. И пути назад, пути отступления у него теперь действительно нет. Хотя отступить, дать гарантии того, что нынешняя неонацистская Украина не окажется под ударом, что он, президент России и Верховный главнокомандующий ее Вооруженными силами, даже в случае необходимости не подпишет приказ о начале боевых действий, на этой пресс-конференции ему предлагали дважды: от лица Sky News и от лица «Эха Москвы». То были выгодные предложения, очень миролюбивые и гуманные. Правда, оставлявшие за нашими противниками право быть кровавыми извергами и не отказывать себе в таком удовольствии, но это же другое… Было, как положено, еще и третье предложение: дать добро на войну против собственного народа. Для начала — на штрафы и на лишение свободы для тех россиян, которые пока не согласились на вакцинацию от COVID-19.

Все эти предложения Путин отверг. Первые два — потому что безопасность и целостность страны являются высшими приоритетами его действий, третье — по той же причине. Начинать новую гражданскую войну под угрозой войны внешней и вместо нее, какие бы видимые выгоды это ни сулило, российский президент отказался. Стоит заметить, что внешняя форма данного отказа была безупречной: полномасштабной и любой иной конфронтации с западными партнерами и с Украиной мы не хотели и не хотим, шли на любые уступки, но всему есть предел. Нас вынуждают действовать так, а не иначе. Кстати, на этот раз представителям Киева слово не дали, хотя одиозный Роман Цимбалюк, как и несколько его коллег, присутствовали в списке 507 аккредитованных на пресс-конференцию журналистов.

В общем, то, что со стороны должно было видеться (и отчасти виделось) как не слишком тщательно организованная лотерея, расставило многие точки над «i» и «ё». Путин продемонстрировал полную готовность не отступать и в случае необходимости «бить первым», зато оставил западным «коллегам и партнерам» возможность к отступлению с минимальной потерей лица. Воспользуются они этой возможностью или же вступят в бой, покажет уже ближайшее время.