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Столтенберг попытался оправдаться после слов Путина о расширении НАТО на восток

Армия
Столтенберг попытался оправдаться после слов Путина о расширении НАТО на восток
wikipedia.org  /  Flickr

Берлин, 23 декабря. НАТО никогда не давала обещаний России по поводу дальнейшего расширения на восток, что следует из международных договоров. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В четверг, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам о том, что НАТО «надула» Россию. Путин подчеркнул, что в 90-е годы Брюссель обещал Москве, что силы Североатлантического альянса не подвинутся «ни на один дюйм на восток».

«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса», — выступил в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью для немецкого издания dpa.

Столтенберг сослался на международное право и заявил, что экс-президент СССР Михаил Горбачев должен подтвердить, что вопрос гарантий по расширению НАТО в Брюсселе никогда не поднимали.

Российский лидер при этом также отметил, что действия Москвы теперь будут зависеть от решений НАТО, которая должна дать гарантии безопасности, а не «забалтывать десятилетиями».

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путин нато столтенберг
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