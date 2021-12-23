Столтенберг попытался оправдаться после слов Путина о расширении НАТО на восток

Берлин, 23 декабря. НАТО никогда не давала обещаний России по поводу дальнейшего расширения на восток, что следует из международных договоров. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В четверг, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам о том, что НАТО «надула» Россию. Путин подчеркнул, что в 90-е годы Брюссель обещал Москве, что силы Североатлантического альянса не подвинутся «ни на один дюйм на восток».

«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса», — выступил в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью для немецкого издания dpa.

Столтенберг сослался на международное право и заявил, что экс-президент СССР Михаил Горбачев должен подтвердить, что вопрос гарантий по расширению НАТО в Брюсселе никогда не поднимали.

Российский лидер при этом также отметил, что действия Москвы теперь будут зависеть от решений НАТО, которая должна дать гарантии безопасности, а не «забалтывать десятилетиями».