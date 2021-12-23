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Том Холланд появился во втором трейлере экранизации Uncharted

Общество
Том Холланд появился во втором трейлере экранизации Uncharted
кадр из фильма «Анчартед: на картах не значится»

Лос-Анджелес, 23 декабря. Компания Sony Pictures опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер экранизации компьютерной игры Uncharted.

В центре сюжета находится смекалистый парень Нейтан Дрейк, которого сыграл Том Холланд («Человек-паук»). Главный герой отправляется в путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором Салливаном (Марк Уолберг). В основу картины легла одна из самых продаваемых игровых франшиз Uncharted.

Постановщиком приключенческого блокбастера выступил Рубен Фляйшер, известный по нашумевшей зомби-комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд». В картине также снялись София Тейлор Али и Антонио Бандерас.

Ранее онлайн-сервис Paramount+ представил официальный трейлер экранизации игры Halo. Роль «спартанца» Мастера Чифа в сериале досталась Пабло Шрайберу.

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фильм uncharted том холланд
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