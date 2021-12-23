Россия передала малийским детям тульские пряники и подарки к Новому году

Бамако, 23 декабря. Больше 1000 малийских детей получили от Российской Федерации сладкие подарки перед Новым годом. Об этом сообщает местный житель Амаду Камиссоко на своей странице в Facebook.

По его словам, Москва продолжает развивать дружественные отношения с Бамако, причем делает это не только по линии военно-технического сотрудничества, но и в сфере поддержки населения. Как стало известно, в столицу африканской страны прилетел военно-транспортный самолет ВКС РФ, который доставил партию гуманитарного груза.

«Население с радостью приветствовало российский борт, прибывший в Бамако. Русские привезли тульские пряники детям, что является особенно важным знаком внимания по мере приближающихся праздников. Более 1000 учеников школ и воспитанников детских садов с радостью приняли сладкие подарки», — написал Амаду Камиссоко.

Mali actu / Сейду Кулибали

Жители республики благодарят Россию за оказываемую помощь, а также поддерживают местное правительство, наладившее контакт с давним союзником и активно развивающее двусторонние отношения.

Aujourd'hui 23 décembre, un avion en provenance de #Russie est arrivé à Bamako plein de cadeaux sucrés. Des pain d'épice de Tula ont été offerts aux enfants de l'école et de la maternelle. pic.twitter.com/HMcEzNXYEs — Zikiri Diallo (@zikiri_diallo) December 23, 2021

Ранее Москва уже направляла гуманитарные грузы в Мали с угощениями и сувенирами. Тем не менее власти РФ продолжают передавать африканской стране и военную технику. Так, в конце ноября вооруженные силы (FAMА) получили четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.