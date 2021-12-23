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Белый дом объявил о готовности к диалогу Россия — США по гарантиям безопасности

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 20:03
Политика
Белый дом объявил о готовности к диалогу Россия — США по гарантиям безопасности
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты готовы приступить к переговорам с Россией по гарантиям безопасности уже в начале января 2022 года. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассчитывает получить ответ США по этому вопросу в начале следующего года. По словам американского представителя, дипломатическое взаимодействие Москвы и Вашингтона может осуществляться по множеству каналов.

«Мы также сказали России, что... субстантивный прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации», — уточнил чиновник.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ране заявил, что его страна не позволит Западу диктовать условия для запуска диалога по гарантиям безопасности. Он также призвал США не использовать соответствующий диалог в качестве ширмы для военного освоения Украины.

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сша безопасность переговоры
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