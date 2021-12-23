Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 21:32
21:26
Экономика
Renault планирует организовать в России премьеру новой модели
21:23
Весь мир
Турция и Катар представят «Талибану» инициативу о совместном управлении аэропортом Кабула
21:20
Общество
Американская писательница Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет
21:20
Политика
В Сети оценили соглашение Шольца и Бербок по «Северному потоку — 2»
21:20
Весь мир
Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов
21:20
Экономика
«Газпром» отказался от бронирования прокачки по «Ямалу — Европе» четвертый день подряд
21:18
Общество
Актриса Инна Чурикова поддержала письмо артиста Ивана Краско с жалобой на снег в Петербурге
21:14
Экономика
Работа над повышением пенсий россиян может стартовать в начале 2022 года
21:12
Общество
Главными в пресс-конференции Владимира Путина названы ответы, касающиеся нацбезопасности
21:10
Экономика
Экономист Наметкин отметил негативное влияние инфляции в США на мировые финрынки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр

Общество
Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр
pixabay.com

Красноярск, 23 декабря. Сотрудник национального парка Шушенский бор Сергей Чумаков смог сфотографировать рыбалку двух выдр, получив редкие кадры ныряющих в воду за едой животных.

Необычные кадры удалось сделать старшему государственному инспектору национального парка «Шушенский бор» Сергею Чумакову. Сотрудник подкрался ползком к двух плавающим речных выдрам.

Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр
instagram.com / @shushensky_bor_national_park /Сергей Чумаков

Рыбачащие животные не заметили фотографы, так как даже их чуткий слух не мог уловить щелчка затвора фотоаппарата из-за обильно падающего снега. Скрыть свое передвижение Сергею помогла густая ива, закрывавшая его от осторожных зверьков.

Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр
instagram.com / @shushensky_bor_national_park /Сергей Чумаков

Выдру регулярно ныряли на несколько секунд, а затем всплывали на поверхность с маленькими рыбками в зубах. Фотографу повезло, ведь животные не заметили его, и подплыли к нему на достаточно близкое расстояние.

Ранее в зоопарке Калининграда появился «выдропровод». Сотрудники заведения построили уникальную конструкцию, позволившую выдрам выбираться из воды на сушу и обратно.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр
хорошие новости россии выдры шушенский бор
Комментировать