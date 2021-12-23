Фотографу из Шушенского бора удалось запечатлеть парную рыбалку выдр

Красноярск, 23 декабря. Сотрудник национального парка Шушенский бор Сергей Чумаков смог сфотографировать рыбалку двух выдр, получив редкие кадры ныряющих в воду за едой животных.

Необычные кадры удалось сделать старшему государственному инспектору национального парка «Шушенский бор» Сергею Чумакову. Сотрудник подкрался ползком к двух плавающим речных выдрам.

instagram.com / @shushensky_bor_national_park /Сергей Чумаков

Рыбачащие животные не заметили фотографы, так как даже их чуткий слух не мог уловить щелчка затвора фотоаппарата из-за обильно падающего снега. Скрыть свое передвижение Сергею помогла густая ива, закрывавшая его от осторожных зверьков.

instagram.com / @shushensky_bor_national_park /Сергей Чумаков

Выдру регулярно ныряли на несколько секунд, а затем всплывали на поверхность с маленькими рыбками в зубах. Фотографу повезло, ведь животные не заметили его, и подплыли к нему на достаточно близкое расстояние.

Ранее в зоопарке Калининграда появился «выдропровод». Сотрудники заведения построили уникальную конструкцию, позволившую выдрам выбираться из воды на сушу и обратно.