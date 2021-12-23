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Валютные резервы Турции понесли крупные потери ради спасения лиры

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 21:06
Весь мир
Валютные резервы Турции понесли крупные потери ради спасения лиры
Global Look Press  /  Mustafa Kaya/Xinhua

Анкара, 23 декабря. Валютные резервы Турции сократились на миллиарды долларов с начала этой недели, а крупные интервенции способствовали скачку лиры. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT).

Напомним, что местная валюта значительно упала после последней серии снижений процентных ставок, но поздно вечером 20 декабря она резко выросла вслед за выступлением президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер представил новую схему сбережений, направленную на стимулирование граждан хранить свои депозиты в местной валюте.

Согласно подсчетам FT, основанным на данных Центрального банка (ЦБ), за первые два дня текущей недели, 20 и 21 декабря, чистые иностранные активы страны сократились на 5,9 млрд долларов — до отметки минус 5,1 млрд долларов.

Центральный банк Турции не объявлял о каких-либо официальных интервенциях на этой неделе и отказался комментировать, продавал ли он доллары для поддержки лиры в последние дни. Но сокращение его иностранных активов говорит о том, что это сыграло значительную роль в восстановлении национальной валюты.

Бывший чиновник Центробанка Угур Гюрсес сообщил, что 50%-й рост лиры с исторического минимума можно объяснить, по крайней мере, довольно крупной «скрытой интервенцией».

Лондонский аналитик, попросивший не называть его имени, предположил, что в республике было проведено серьезное валютное вмешательство в размере 6,9 млрд долларов (его оценки варьируются от 5,5 до 7 млрд долларов). По его словам, турецкие банкиры сообщили о «крайне согласованных и агрессивных усилиях, направленных на то, чтобы заявление Эрдогана выглядело хорошо».

Аналитики подсчитали, что мощная интервенция в начале недели приведет к тому, что общий объем валютных вмешательств Центробанка в декабре составит от 15 до 17 млрд долларов.

Такие масштабы, вероятно, вновь вызовут тревогу среди аналитиков по поводу состояния валютных резервов Турции.

Опасный рывок лиры

Турецкая лира достигла рекордно низкого уровня в 18,4 доллара США 20 декабря, снизившись на 60% за год. Однако она продемонстрировала колоссальный рост после того, как Анкара объявила о мерах по защите сбережений в лире и поддержке национальной валюты.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция выигрывает свою «экономическую битву».

«Мы боремся против угнетения нашего народа инфляцией и процентами. На этот раз мы добьемся желаемых результатов», — сказал глава государства.

Ранее, 18 декабря, Центральный банк республики, вопреки рекомендациям экономистов, в очередной раз понизил процентную ставку с 15% до 14%, что вызвало падение лиры. 

В начале месяца рейтинговое агентство Fitch изменило свой прогноз по Турции на «негативный». Корпорация предупредила, что в случае продолжения понижения ставки существует риск дальнейшего подрыва и без того слабой структуры международных резервов ЦБ. 

Соответствующие опасения возникли после того, как аналитики заявили, что новые схемы сбережений, объявленные президентом, могут привести к дальнейшему росту цен на товары и услуги. По официальным данным, годовая инфляция в стране и так составляет 21,3%, однако независимые финансисты считают, что этот показатель превышает отметку 58%.

По мнению ряда экспертов, новый план Анкары представляет собой скрытое повышение процентной ставки, поэтому Центробанку придется печатать больше денег для покрытия новых обязательств. Это, в свою очередь, приведет к росту инфляции.

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турция экономика кризис валютные резервы
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