Валютные резервы Турции понесли крупные потери ради спасения лиры

Анкара, 23 декабря. Валютные резервы Турции сократились на миллиарды долларов с начала этой недели, а крупные интервенции способствовали скачку лиры. Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT).

Напомним, что местная валюта значительно упала после последней серии снижений процентных ставок, но поздно вечером 20 декабря она резко выросла вслед за выступлением президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер представил новую схему сбережений, направленную на стимулирование граждан хранить свои депозиты в местной валюте.

Согласно подсчетам FT, основанным на данных Центрального банка (ЦБ), за первые два дня текущей недели, 20 и 21 декабря, чистые иностранные активы страны сократились на 5,9 млрд долларов — до отметки минус 5,1 млрд долларов.

If you want to know what may be behind the latest lira-reversal: Massive interventions: 'Turkey's foreign currency reserves have tumbled by billions of dollars since the start of the week...'https://t.co/d676cN7czT pic.twitter.com/AK2jfoyGkI — Fabian Wintersberger (@f_wintersberger) December 23, 2021

Центральный банк Турции не объявлял о каких-либо официальных интервенциях на этой неделе и отказался комментировать, продавал ли он доллары для поддержки лиры в последние дни. Но сокращение его иностранных активов говорит о том, что это сыграло значительную роль в восстановлении национальной валюты.

Бывший чиновник Центробанка Угур Гюрсес сообщил, что 50%-й рост лиры с исторического минимума можно объяснить, по крайней мере, довольно крупной «скрытой интервенцией».

Лондонский аналитик, попросивший не называть его имени, предположил, что в республике было проведено серьезное валютное вмешательство в размере 6,9 млрд долларов (его оценки варьируются от 5,5 до 7 млрд долларов). По его словам, турецкие банкиры сообщили о «крайне согласованных и агрессивных усилиях, направленных на то, чтобы заявление Эрдогана выглядело хорошо».

Turkey’s foreign currency reserves have tumbled by billions of dollars since the start of the week, suggesting that aggressive interventions have aided the lira’s bounce back from record lows. Story with @adamsamson @aylajean: https://t.co/iy5ihHstHb — Laura Pitel (@laurapitel) December 22, 2021

Аналитики подсчитали, что мощная интервенция в начале недели приведет к тому, что общий объем валютных вмешательств Центробанка в декабре составит от 15 до 17 млрд долларов.

Такие масштабы, вероятно, вновь вызовут тревогу среди аналитиков по поводу состояния валютных резервов Турции.

Опасный рывок лиры

Турецкая лира достигла рекордно низкого уровня в 18,4 доллара США 20 декабря, снизившись на 60% за год. Однако она продемонстрировала колоссальный рост после того, как Анкара объявила о мерах по защите сбережений в лире и поддержке национальной валюты.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция выигрывает свою «экономическую битву».

«Мы боремся против угнетения нашего народа инфляцией и процентами. На этот раз мы добьемся желаемых результатов», — сказал глава государства.

Turkiye’s President Erdogan speaks at ruling AK Party's parliamentary group meeting:



- Will not let Turks be crushed under interest rates, inflation

- We will emerge victorious from economic battle

- New economic measures achieved goal

- No early election ahead pic.twitter.com/5iKk9pvzHf — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 22, 2021

Ранее, 18 декабря, Центральный банк республики, вопреки рекомендациям экономистов, в очередной раз понизил процентную ставку с 15% до 14%, что вызвало падение лиры.

В начале месяца рейтинговое агентство Fitch изменило свой прогноз по Турции на «негативный». Корпорация предупредила, что в случае продолжения понижения ставки существует риск дальнейшего подрыва и без того слабой структуры международных резервов ЦБ.

Соответствующие опасения возникли после того, как аналитики заявили, что новые схемы сбережений, объявленные президентом, могут привести к дальнейшему росту цен на товары и услуги. По официальным данным, годовая инфляция в стране и так составляет 21,3%, однако независимые финансисты считают, что этот показатель превышает отметку 58%.

По мнению ряда экспертов, новый план Анкары представляет собой скрытое повышение процентной ставки, поэтому Центробанку придется печатать больше денег для покрытия новых обязательств. Это, в свою очередь, приведет к росту инфляции.