Haberturk: Турция может возглавить военную операцию НАТО в Донбассе

Анкара, 23 декабря. Турция не сможет остаться в стороне в случае начала военной спецоперации НАТО в Донбассе. Как участник Альянса, Анкара обязалась разместить в стране Объединенную оперативную группу повышенной готовности, которая первой бросится в бой.

Североатлантический альянс поделился планами по реорганизации Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF). Брюссель намерен увеличить ее численность до 40 тысяч человек и сократить срок реагирования с недели до пяти дней, в течение которых бойцы сил быстрого реагирования должны будут прибыть в зону конфликта.

Обозреватели турецкого портала Haberturk увидели в планах НАТО опасную тенденцию. По словам аналитиков, Альянс готовится к военной операции в Донбассе. Если она начнется, то Турцию ждет незавидная участь.

«Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой?» — меланхолично предрекли авторы издания.

Россия при этом заявляет, что Альянс расширяется на восток, хотя давал Москве гарантии того, что не будет этого делать. По словам президента Владимира Путина, Россию нагло «надули».