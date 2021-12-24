Владимир Жириновский озвучил замечания по пресс-конференции с Владимиром Путиным

Председатель ЛДПР, депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский в комментарии ФАН высказался о ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Большая ежегодная пресс-конференция главы государства состоялась сегодня, 23 декабря. Владимир Путин огласил итоги уходящего 2021 года и ответил на самые важные вопросы о стране и мире.

В свою очередь, лидер ЛДПР выдвинул ряд замечаний в ходе мероприятия, на которые организаторам, по мнению Жириновского, стоило бы обратить внимание. Во-первых, политик считает, что на подобные встречи с президентом необходимо приглашать разных журналистов, а не одних и тех же.

«Они хвалятся, что были все 17 раз на пресс-конференции. Такого не должно быть. Тысячи журналистов мечтают попасть, а ты 17-ый раз пришел, на 17-ую пресс-конференцию. Надо, чтобы приходили хоть раз в жизни кто-то из новых», — отмечает депутат.

Также Владимир Жириновский указал на ошибки выбора журналистов, ведь если так пойдет дальше, на следующей встрече с главой государства перед президентом предстанут люди в одежде всех цветов радуги.

«Надевают яркие платья или куртки. Вон там в красном, вон там в зеленом. Зачем? В следующий раз, значит, будет разноцветье такое. Не надо этого делать», — сделал замечание политик.

kremlin.ru / Администрация президента России

Кроме того, обратил внимание лидер ЛДПР и на отбор вопросов.

«Нужно давать возможность выступить из разных регионов. Не повторяйтесь, когда ты выступала от этого издания, слово не давать. Давать тем, кто впервые пришел, от другого издания», — говорит Жириновский.

Возмутили депутата Госдумы и вопросы от журналистов. Ведь на фоне всего прочего ни у одного представителя СМИ не возникло желания спросить президента о его отношении к прошедшим в сентябре выборам и к их результатам.

«Ничего не было сказано о выборах. Выборы проходят раз в пять лет. Ни у одного журналиста не было желания задать вопрос, какого его отношение к выборам, к результатам? Нет ли здесь определенной такой загадки?» — задается вопросом политик.

Пресс-служба ЛДПР /

Так, по его словам, все партии увеличили свое представительство, а ЛДПР, наоборот, уменьшила, еще и в два раза. Причем ЛДПР не проводила пенсионную реформу, не повышала цены.

«Или ЛДПР от ковида не спасает? Или газ поздно проводит в центральные районы? Все же наоборот. Мы первые были в борьбе с ковидом. Мы всегда выступали за газификацию. Мы всегда боролись против роста цен. И никогда не поддерживали пенсионную реформу. Так почему же в два раза меньше? А у всех больше намного. Это странно. Кто-то, видимо, считает не так. Сам факт, что ни одного конкретного слова про политические партии. Но раз в пять лет. Я понимаю, в 2022 можно не говорить. Но в 2021…» — удивлен Владимир Жириновский.

Отметил политик и отношение журналистов к пресс-конференции.

kremlin.ru / Администрация президента России

У него сложилось впечатление, будто люди увидели в президенте страны Деда Мороза.

«Конечно, опять были вопросы, где-то там мусор. Опять свет пропал, где-то там станция, и все просят: дайте, дайте, дайте. Словно он [Владимир Путин] Дед Мороз. Всем все раздал и пошел отдыхать. У вас есть губернатор, что вы с губернатором не работаете? У вас есть местное Заксобрание, куда избрали депутатов. У вас есть местные люди с огромным капиталом, некоторые из них сидят в Государственной думе нашей», — в сердцах восклицал Владимир Жириновский.

В этом году встреча с президентом прошла в офлайн-формате в Манеже. Это место было выбрано специально, поскольку огромное пространство позволяет разместить всех участников с соблюдением противоковидных мер. Из-за пандемии их число пришлось сократить. Всего в мероприятии приняло участие более 500 журналистов со всего мира. В ходе мероприятия российский лидер разрешил журналистам задавать вопросы криком вопреки просьбе своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.