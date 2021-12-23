Центробанк Турции продал более 20 млрд долларов для удержания национальной валюты

На фоне турбулентности лиры турецкий президент стал чаще выступать на публике; инфляция в республике находится на уровне 138%; оппозиция раскритиковала новый экономический пакет мер президента; «Серые волки» напали на издателя из-за книги курдского политика — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Эрдоган исчез, когда таяли валютные резервы страны

Лидер правой оппозиционной «Хорошей партии» Мерал Акшенер сравнил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с «Каспером, дружелюбным привидением» из-за его заявлений о том, что он не несет ответственности за сокращение резервов Центрального банка.

20 декабря глава государства заявил, что резерыв ЦБ Турции была увеличена до 135 млрд долларов за время его пребывания на посту премьер-министра и добавил, что за снижение, которое произошло позже, он не несет ответственности.

«Я тогда присутствовал. Я был президентом», — сказал Эрдоган, вызвав тем самым недоумение публики.

Akşener'den “rezervler düşerken yoktum” diyen Erdoğan'a: Sevimli Hayalet Casper misali... — Tele1 TV (@tele1comtr) December 22, 2021

Турецкий ЦБ привязал депозиты в лирах к доллару

Центробанк Турции объявил вечером 21 декабря, что он решил поддержать конвертацию депозитных счетов в иностранной валюте во вклады в лирах. Этот шаг предпринят для того, чтобы стимулировать отказ граждан от приобретения долларов.

В своем заявлении ЦБ также сообщил, что покроет возможные потери после расчета процентной ставки и курсовой разницы при открытии и закрытии депозитных счетов в турецких деньгах. Вклады в лирах могут иметь срок погашения три, шесть или 12 месяцев, говорится в сообщении банка.

Турецкая национальная валюта, которая в последние дни теряла в стоимости, резко выросла в ходе волатильных торгов 21 декабря. Это произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил меры по защите сбережений в лирах.

По данным Центрального банка, более половины депозитов граждан находится в иностранной валюте и золоте из-за потери доверия к деньгам своего государства после нескольких лет их обесценивания.

Под давлением Эрдогана Центробанк с сентября снизил ставки на 500 базисных пунктов. Президент пообещал продолжить свою политику низких ставок, что стало причиной падения турецкой лиры до рекордных значений. В понедельник национальная валюта торговалась по 18,5 лир за доллар. После объявления нового пакета мер курс вырос до 12 лир за доллар.

• Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek

• TCMB her gün saat 11.00'de döviz alış kuru yayınlayacak

• Sisteme her banka katılabilecek



Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı https://t.co/NieUf7v1zn pic.twitter.com/kSzSxqAjzV — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 21, 2021

ЦБ Турции продал более 20 млрд долларов для удержания национальной валюты

После решения властей проиндексировать депозиты в лирах по отношению к доллару, произошло историческое снижение стоимости иностранной валюты. По мнению правительственных кругов, это стало возможным из-за того, что граждане поддержали Эрдогана и обменяли свои доллары.

Впрочем, по мнению экономиста Угура Гурсеса, ситуация в действительности обстоит иначе.

«ЦБ Турции после выступления президента, в котором он объявил о пакете новых экономических мер, начал продавать валюту в крупном количестве. Эти процессы осуществлялись через государственные банки, а не напрямую. Всего за два дня было продано ровно 7 млрд долларов», — написал он в статье для издания T24.

По подсчетам Гурсеса, Центробанк, снизивший процентную ставку ниже уровня инфляции, за последние три недели сбыл 21 млрд долларов, и сейчас его резервы находятся в минусе.

Ekonomist Uğur Gürses: TCMB verileri, Merkez Bankası'nın pazartesi günü 3.5 milyar dolar, salı günü de 3.4 milyar dolar sattığını gösteriyor. pic.twitter.com/CDC0zuIC49 — Serkan Topal (@serkantopalchp) December 22, 2021

Оппозиция Турции раскритиковала новый экономический пакет мер Эрдогана

Лидеры турецких политических движений не поддержали новый комплекс мер, объявленный Эрдоганом, чтобы облегчить финансовое бремя.

Председатель главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что правительство правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) не может создать атмосферу доверия на рынках. При этом он добавил, что Турции нужна стратегия, а не краткосрочные планы.

Кылычдароглу также отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган предоставил гражданам гарантии деньгами, которых у него в действительности нет.

Али Бабаджан, бывший министр финансов, а ныне лидер оппозиционной «Партии демократии и прогресса», назвал новые меры правительства «скрытым повышением процентной ставки», а также «долларизацией экономики страны».

Лидер «Партии Счастья» Темел Карамоллаоглу заявил, что, согласно новой модели, деньги богатых людей окажутся под гарантией государства, и будут покрываться за счет налогов, взимаемых с обычных граждан.

«Ресурсы постоянно передаются от бедных к богатым, я не понимаю, как вы на это пошли?», — добавил он.

Kemal Kılıçdaroğlu: (Dövize endeksli mevduat) “Faize kur garantisi verilir mi? Dolar daha fazla yükselirse meraklanma farkı ödeyeceğim diyor. Kimin cebinden ödeyeceksin, kendi cebinden mi?” pic.twitter.com/JWezXkfLWp — Haber (@Haber) December 22, 2021

Эрдоган пытается вернуть своих избирателей

Глава известной исследовательской компании MetroPoll Озер Сенджар заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается вернуть себе электорат, который отказался от поддержки «Партии справедливости и развития» по экономическим причинам.

В беседе с изданием Mediascope Сенджар также рассказал, что поддержка ПСР снизилась на 11% по сравнению с выборами 2018 года.

По словам эксперта, 9% из указанных 11% составляют избиратели, которые вышли из правящей партии, но до сих пор не определились со своим выбором.

Социолог отметил, что граждане, покинувшие ПСР, не начинают внезапно поддерживать оппозицию. Сенджар полагает, что они вернутся к партии Эрдогана, если экономический спад будет остановлен.

Özer Sencar'ın 10 gün önceki sözlerini hatırlatmakta fayda var

Özer Sencar: "Erdoğan mümkün olan bütün boyutlarıyla tam bir seçim ekonomisi uygulayacak" - Medyascope https://t.co/6EOEsND8W8 @ozersencar1 — rusen cakir (@cakir_rusen) December 21, 2021

Турецкий президент на фоне турбулентности лиры стал чаще выступать на публике

Как показал анализ Bloomberg, выступления главы Турции участились, а их продолжительность увеличилась.

Агентство проанализировало 1056 расшифровок речей Эрдогана, опубликованных на официальном сайте президента начиная с августа 2014 года.

В 2021 году до 19 декабря лидер произнес рекордные 217 речей, в большинстве из которых подробно описывался его неортодоксальный план по превращению Турции в экономику, ориентированную на экспорт, с низкими затратами по займам и конкурентоспособной валютой.

За это время лира потеряла более половины своей стоимости, последовательно скатываясь до рекордных минимумов, поскольку Центральный банк снизил процентные ставки, несмотря на резкий рост инфляции.

В своих речах турецкий президент все больше полемизирует с оппозицией, рассказывает о прошлых достижениях партии, а также говорит об «инвестициях», «производительности» и «экономическом росте».

Erdogan's speeches, which often move the lira with comments on interest rates and geopolitics, are increasing in frequency while decreasing in duration, according to Bloomberg analysis https://t.co/qwY3UvqUvf — Bloomberg (@business) December 21, 2021

Инфляция в Турции находится на уровне 138%

Стив Ханке, профессор Университета Джона Хопкинса, раскритиковал экономическую политику Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как последний пообещал снизить уровень инфляции в стране до 4%.

«Он, должно быть, грезит. Сегодня я измеряю инфляцию в Турции на уровне 137,76% в год, что более чем в шесть раз превышает фальшивые официальные показатели. В реальном мире процентные ставки следуют за инфляцией», — написал Ханке в Twitter.

19 декабря Эрдоган, вновь отстаивая свою политику, сравнил волатильность валюты с атаками на экономику страны со стороны врагов государства.

Pres. Erdogan has pledged to lower Turkey's inflation to 4%/yr. He must be dreaming. Today, I measure Turkey's inflation at 137.76%/yr, more than 6x the phony official rate. In the real world, interest rates follow inflation.https://t.co/3att3ZrO2o — Steve Hanke (@steve_hanke) December 19, 2021

Турецкая бизнес-ассоциация призывала Эрдогана прекратить снижать процентную ставку

18 декабря крупнейшая бизнес-группа страны Ассоциация турецких предпринимателей и промышленников (TÜSİAD) призвала правительство отказаться от денежно-кредитной политики, основанной на низких ставках, которая вызвала обвал лиры.

TÜSİAD предупредил правительство о негативных последствиях нынешней политики и о том, что экономические проблемы наносят ущерб бизнесу и гражданам. По их мнению, стране необходимо вернуться к «правилам экономической науки».

«В результате нестабильности, с которой мы столкнулись в последнее время, стало ясно, что цели правительства в рамках "новой экономической программы" не будут достигнуты», — говорится в заявлении.

Также ассоциация отметила, что в стране «воцарилась среда недоверия и нестабильности, а принятая властями модель рискует вызвать гораздо более серьезные проблемы в будущем».

Patronlar Kulübü TÜSİAD'dan Saraya sitem: Güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluştu; genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülsün. pic.twitter.com/xMKabdMNO8 — Tenere Medya (@TenereMedya) December 18, 2021

Оппозиция вновь призвала к досрочным выборам

Лидер «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу повторил призыв к немедленным выборам, а председатель оппозиционной «Хорошей партии» Мерал Акшенер 17 декабря заявила, что Эрдоган и вовсе должен уйти в отставку.

«Мы понимаем, что вы не боитесь Бога, но, по крайней мере, стыдитесь людей», — написала она в Twitter.

Отметим, что следующие выборы назначены на середину 2023 года и, по словам турецкого президента, они пройдут в запланированные сроки.

Kılıçdaroğlu: Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimizehttps://t.co/qZp4lijMcT pic.twitter.com/ShapOw05Dj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 22, 2021

Турецкий суд запретил публичную деятельность политику за «оскорбление» Эрдогана

Кассационный суд Турции, высшая апелляционная инстанция страны, наложил запрет на политическую деятельность заместителю председателя «Лейбористской партии» (EMEP) Умуту Егину. Это решение привело к прекращению его членства в партии.

Суд в восточной провинции Ван приговорил Егина к 11 месяцам и 20 дням тюрьмы за выкрикивание лозунга «Убийца Эрдоган» во время акции протеста после теракта в Анкаре 10 октября 2015 года. Позднее эту меру заменили наложением денежного штрафа.

Как пишет газета Evrensel, согласно решению Кассационного суда, Егин лишился права быть членом какой-либо партии.

По данным Минюста, с 2014 по 2020 год было возбуждено 160 169 расследований «за оскорбление президента Эрдогана». За этот период 38 608 людей предстали перед судом по таким обвинениям. Из них 322 находились в возрасте от 12 до 14 лет, 785 — от 15 до 17 лет; еще 358 были иностранными гражданами.

Всего к различным мерам наказания привлечены 12 881 человек, 3625 из которых были приговорены к тюремному заключению (в том числе 10 несовершеннолетних).

Siyasetçilere parti üyeliği engeli mi geliyor?



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" cezasını gerekçe göstererek Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Yeğin’in parti üyeliğini düşürdü



Birkan Bulut'un haberihttps://t.co/axWEgkeUbX pic.twitter.com/t1mUvv4uhZ — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) December 21, 2021

«Серые волки» напали на издателя из-за книги курдского политика

В черноморской провинции Карабюк турецкие ультранационалисты напали на писателя за продажу книг заключенного в тюрьму курдского политика Селахаттина Демирташа.

Инцидент произошел на книжной ярмарке в муниципалитете Сафранболу.

Писатель Халдун Ачиксозлу поделился фотографиями последствий драки на своей странице в Twitter.

«Вандалы превратили мой стенд вот в это, потому что я продаю книгу Селахаттина Демирташа», — написал он.

В следующем сообщении Ачыксозлу добавил, что преступники были членами экстремистской организации «Серые волки». Писатель отметил, что нападавшие избили его, раскидали книги и облили стенд чаем.

Турецкие СМИ сообщили, что инициатор агрессии позже был задержан полицией.

Selahattin Demirtaş kitapları sattığım için vandallar standımı bu hale getirdiler... #safranbolu pic.twitter.com/mC3nWWF2jL — haldun (@haciksozlu) December 20, 2021

Турция начала использовать отечественную вакцину

Министерство здравоохранения Турции разрешило применение в стране прививки от коронавируса Turkovac собственного производства.

По словам министра Фахреттина Коджа, вакцина получила разрешение на экстренное использование и в скором времени Турция приступит к ее массовому производству.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac için acil kullanım onayı alındığını ve 10 gün içerisinde tüm Türkiye'de kullanıma sunulacağını Şanlıurfa'dan dünyaya açıkladı.https://t.co/1kAfMUO5Uy pic.twitter.com/psVlJoopSm — İLKHA (@ilkeHaberAjansi) December 22, 2021

Турция и Катар договорились совместно управлять аэропортом столицы Афганистана

Анкара и Доха достигли соглашения по вопросу управления аэропортом Кабула. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции.

Ранее представители ведомства заявляли о том, что Турция и Катар после переговоров обратятся в правительство «Талибана»1 (запрещен в РФ) с предложением по управлению пятью аэропортами Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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