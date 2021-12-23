Главными в пресс-конференции Владимира Путина названы ответы, касающиеся нацбезопасности

Эксперты, принявшие участие в обсуждении пресс-конференции Владимира Путина в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», особенно выделили ответы президента РФ на вопросы, касающиеся национальной безопасности РФ, конфликта в Донбассе, развития партнерских отношений со странами Запада и проблем развития российской экономики в период пандемии.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по СЗФО Дмитрий Панов отметил важный акцент президента РФ на том, что государственную поддержку в период пандемии получили не только крупные предприятия, но также средний и малый бизнес.

«Часть предприятий, конечно, закрылись, но нужно понимать, что и в благополучные времена есть часть неуспешных предприятий, которые не выдерживают конкуренцию от более стабильных коллег по цеху. Безусловно, малые и средние предприятия пострадали, но очень важно, что мы смогли сохранить в нашем городе 80% бизнеса в стабильной зоне», — заявил Дмитрий Панов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам депутата, государство постоянно принимает новые пакеты мер поддержки предпринимательского сообщества.

«Вчера мы увидели 4-й пакет поддержки предприятиям. Вместе с этим я хочу обратить ваше внимание на то, что продолжают появляться новые штаммы вируса. В зависимости от их масштаба, думаю, продолжат появляться пакеты поддержки предприятий», — отметил Дмитрий Панов.

Комментируя ответ Владимира Путина британской журналистке Sky News, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков отметил, что президент РФ напомнил не только роль США и его европейских партнеров в развале СССР, об их попытках развалить Российскую Федерацию, но также о непрекращающемся расширении НАТО за счет территорий бывшего СССР и взращивании в бывших советских республиках русофобских режимов.

«Владимир Путин напомнил о пяти волнах расширения НАТО. Того Альянса, который обещал Горбачеву, что не будет двигаться на восток. Что касается дестабилизации в странах бывшего СССР, то мы видим, что она присутствует фактически в каждой стране, даже наши главные союзники — Казахстан и Белоруссия — не избежали этого. В Белоруссии чуть не случился госпереворот. В Казахстане, казалось бы, абсолютно стабильном, внедренные агенты, взращенные в «западных пробирках», принимают законы о запрете вывесок на русском языке, организуют языковые патрули. Это все не пещерная русофобия, которая просто откуда-то взялась: людей целенаправленно выучивают на Западе, потом они проникают в культурную и экономическую элиту и даже на самый высший уровень политической жизни», — рассказал Иван Скориков.

Личная страница в ВК /

Типичным примером подрывной работы наших «западных партнеров» эксперт считает ситуацию в Молдавии.

«Мы видим, что страной там руководит прямой агент Сороса, не скрывающий этого в биографии, который не чурается никакими средствами, чтобы уничтожать оппозицию, уничтожать русскоязычное пространство, культурное, языковое, информационное, угрожает русской Спарте в Приднестровье», — напомнил Иван Скориков.

Помимо всего прочего, эксперт обратил внимание на новую концепцию НАТО, в которой четко написано, что противниками Альянса являются Россия и Китай. По его словам, США как лидер западного мира постоянно демонстрируют, что не потерпят никакого равенства со стороны России, Китая или кого-то еще.

«Они до сих пор живут в иллюзии Фрэнсиса Фукуямы, который заявил после распада СССР, что все: либеральный американский миропорядок установлен в мире, другому не бывать. Однако оказалось, как и предрекал американский философ и геополитик Иммануил Валлерстайн, никакого единого миропорядка существовать не может. Мы видим, как консенсус Фукуямы в западном мире подвергается культурно-исторической ревизии, но американская элита не может с этим смириться», — отметил Иван Скориков.

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев прокомментировал ответ президента РФ, касающийся сотрудничества России с Западной Европой в энергетической сфере, особенно в газовой. По его словам, Владимир Путин на примере скачков цен на газ в этом году четко обозначил позицию России по вопросам двустороннего сотрудничества: рынок может меняться весьма существенно, за полгода-год ситуация может поменяться кардинально, здесь должна быть выработана некая формула, которая исходила бы и из контрактных цен на газ и учитывала бы спотовые цены.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В продаже Германией российского газа Польше эксперт не видит ничего предосудительного.

«Хоть как-то Германия может заработать, потому что вынуждена фактически кормить пол-Европы. Это ее компенсация за те деньги, которые она направляет в ту же Польшу», — пояснил Иван Скориков.

Больших убытков «Газпром» от продажи газа по фиксированным ценам долгосрочных контрактов, эксперт считает, не несет.

«Дело в том, что так или иначе контрактные цены ориентируются в определенной степени и на спотовый рынок, потому что спотовая цена на газ вызывает сокращение спроса на газ, идет переориентация на сравнительно, как оказывается, более дешевую нефть. Большее потребление нефти ведет к ее подорожанию, а контрактные цены на газ идут как раз с привязкой на изменение цен на нефть. Получается, что «Газпром» тоже получает определенную выгоду, поставляя больше этого самого газа, потому что нет никакой гарантии, что высокие цены на газ и нефть сохранятся и в 2022 году», — пояснил Иван Скориков.

Доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС Ольга Дегтярева назвала важной ту информацию, которую президент РФ озвучил, отвечая на вопросы, касающиеся конфликта в Донбассе.

vk.com / Ольга Дегтярёва

«Президент, когда поднимается вопрос о Донбассе, говорит, что должно соблюдаться международное право, необходимо прислушиваться к волеизъявлению граждан, которые проживают в Донбассе. Сегодня, на мой взгляд, было очень важное дополнение: он впервые сказал, что военные действия в Донбассе начались из-за войны, которую развязал пятый президент Украины Петр Порошенко. Владимир Путин честно рассказал о том, как он уговаривал Порошенко в 2014 году не развязывать войну, поскольку знает народы, которые там живут, и их настроения, что эта война может затянуться и перейти в различные политические плоскости. Что в принципе и произошло», — заявила Ольга Дегтярева.

Касательно проблемы зависимости России от западных интернет-платформ и соцсетей эксперт отметила, что в целях национальной безопасности нашей стране необходимо в кратчайшие сроки решать эту проблему.

«Здесь крайне важны два аспекта — сама техническая платформа и те разработки, которые у нас ведутся. Наша сейчас главная задача — выиграть время. И главный аспект здесь, о чем и сказал президент, — наша национальная безопасность, потому что через интернет в общество проникают квазиидеологии, агрессивные и токсичные, вроде ЛГБТ, «зеленых», фем-движений и прочих частей тотального cancel culture. Они основаны на коллективной идентичности, шовинисткой по своей сути, которая разрушает наше историческое наследие, тот багаж, на котором строится нация», — пояснила Ольга Дегтярева.

По мнению эксперта, России нужно не только выработать оборонительную стратегию национального развития, основанную на патриотических чувствах, но предпринимать также более активные меры против агрессивных действий наших оппонентов. Особенно важно, по ее мнению, защитить три точки, на которые идет основное давление: институт семьи, институт религии и институт государства.