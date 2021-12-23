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Российские власти запланировали объединение ПФР и ФСС к 2023 году
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Российские власти запланировали объединение ПФР и ФСС к 2023 году

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 19:56
Экономика
Российские власти запланировали объединение ПФР и ФСС к 2023 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по урегулированию социально-трудовых отношений создаст временную рабочую группу, задачей которой станет объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Планируется, что процедура объединения ведомств в один фонд завершится к 1 января 2023 года.

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — приводит ТАСС сообщение секретариата.

Голикова ранее на основании поступившего в ее адрес обращения от членов правительственного совета по вопросам попечительства в социальной сфере Григория Потапова и Екатерины Шерговой поручила Минздраву доработать порядок оказания онкологической помощи взрослым.

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голикова пфр фсс
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