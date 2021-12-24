Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 00:34
00:33
Экономика
Четыре фактора могут повлиять на рост цен на жилье и стройматериалы в 2022 году
00:27
Общество
Генеральный продюсер ТНТ Дулерайн оставил свой пост
00:26
Общество
Вирусолог Альтштейн: реальное число пациентов с «Омикроном» в России может быть больше
00:25
Общество
Иммунолог Крючков спрогнозировал широкое распространение «Омикрона» в России до конца года
00:24
Происшествия
Куча снега размером с дом появилась на Мебельной улице в Петербурге
00:20
Политика
Читатели Daily Express попросили Путина спасти украинцев от геноцида киевских властей
00:18
Общество
«Невские новости» хотели спросить у Путина, как сохранить исторический центр Петербурга
00:10
Политика
СБУ обвинила экс-депутата Рады Шевченко в госизмене за создание «русского мира»
00:03
Политика
Политолог Погребинский расшифровал смысл слов Путина об Украине
00:02
Общество
Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать

Общество
Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Политик и врач Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН заявление президента России Владимира Путина по поводу демографической ситуации в нашей стране. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, назвал демографическую ситуацию в России сложной. По словам президента, населения в 146 миллионов нашей стране недостаточно, поскольку в работоспособном возрасте сегодня всего около 81 млн россиян.

«Мы должны серьезно увеличить это [наше население] к 2024–2030 году. Это один из факторов экономического роста страны», — отметил Путин, подчеркнув, что уже сегодня в России ощущается нехватка рабочих рук.

По мнению доктора медицинских наук, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования (РАО) Геннадия Онищенко, очень важно, что президент поднял эту проблему, но простого ответа, как изменить демографическую ситуацию, на сегодня нет.

«Да, это проблема системная, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — У нас, и не только у нас, имеет место социальная деформация, от которой страдают многие развитые страны. С одной стороны, мы говорим о равенстве женщин и мужчин, и это правильно. С другой стороны, сегодня средний возраст первородящей женщины в России составляет 31 год, за рубежом — 34 года. Это серьезный перекос.

Напомню, во времена СССР по медицинским показаниям считалось, что, если женщина первый раз рожает после 26 лет, — она старородящая. А сегодня это уже система, и это очень опасно. Физиологию, фертильность не обманешь. Да, рожать можно и после 40 лет, но важно, чтобы это были не первые роды».

По итогам пресс-конференции Путина врач Онищенко сформулировал дилемму для женщин фертильного возраста
Федеральное агентство новостей /

По словам Онищенко, президент хорошо знает об этой ситуации, поэтому он и сказал в ходе пресс-конференции, что простого решения тут не существует.

«Или мы даем нашим женщинам социализироваться — получать образование, реализовываться в профессиональном плане, или мы всеми силами побуждаем их рожать. Такова дилемма. Именно от ее решения в первую очередь зависит изменение демографической ситуации. А экономические факторы — маткапитал, доступное жилье, детские сады, выплаты и так далее — тоже, конечно, очень важны, но все-таки играют в какой-то мере второстепенную роль. Вопрос на самом деле стоит так: или женщина фертильного возраста является активным членом общества, делает карьеру и так далее — или она рожает детей», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 23 декабря. Мероприятие продолжалось почти четыре часа, на него было аккредитовано 507 журналистов. Президент ответил на 55 вопросов, заданных представителями российских и зарубежных СМИ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать
путин онищенко пресс-конференция путина демография
Комментировать