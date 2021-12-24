Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать

Политик и врач Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН заявление президента России Владимира Путина по поводу демографической ситуации в нашей стране. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, назвал демографическую ситуацию в России сложной. По словам президента, населения в 146 миллионов нашей стране недостаточно, поскольку в работоспособном возрасте сегодня всего около 81 млн россиян.

«Мы должны серьезно увеличить это [наше население] к 2024–2030 году. Это один из факторов экономического роста страны», — отметил Путин, подчеркнув, что уже сегодня в России ощущается нехватка рабочих рук.

По мнению доктора медицинских наук, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования (РАО) Геннадия Онищенко, очень важно, что президент поднял эту проблему, но простого ответа, как изменить демографическую ситуацию, на сегодня нет.

«Да, это проблема системная, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — У нас, и не только у нас, имеет место социальная деформация, от которой страдают многие развитые страны. С одной стороны, мы говорим о равенстве женщин и мужчин, и это правильно. С другой стороны, сегодня средний возраст первородящей женщины в России составляет 31 год, за рубежом — 34 года. Это серьезный перекос. Напомню, во времена СССР по медицинским показаниям считалось, что, если женщина первый раз рожает после 26 лет, — она старородящая. А сегодня это уже система, и это очень опасно. Физиологию, фертильность не обманешь. Да, рожать можно и после 40 лет, но важно, чтобы это были не первые роды».

Федеральное агентство новостей /

По словам Онищенко, президент хорошо знает об этой ситуации, поэтому он и сказал в ходе пресс-конференции, что простого решения тут не существует.

«Или мы даем нашим женщинам социализироваться — получать образование, реализовываться в профессиональном плане, или мы всеми силами побуждаем их рожать. Такова дилемма. Именно от ее решения в первую очередь зависит изменение демографической ситуации. А экономические факторы — маткапитал, доступное жилье, детские сады, выплаты и так далее — тоже, конечно, очень важны, но все-таки играют в какой-то мере второстепенную роль. Вопрос на самом деле стоит так: или женщина фертильного возраста является активным членом общества, делает карьеру и так далее — или она рожает детей», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 23 декабря. Мероприятие продолжалось почти четыре часа, на него было аккредитовано 507 журналистов. Президент ответил на 55 вопросов, заданных представителями российских и зарубежных СМИ.