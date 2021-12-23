Лукашенко грозит поставить жирную точку в вопросе с литовским транзитом

Минск, 23 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил закрыть транзит грузов через Литву, если Вильнюс не прекратит угрожать Минску санкциями в этой отрасли.

Литовский парламент на данный момент рассматривает законопроект, который предполагает введение запрета на перевозку товаров из Республики Беларусь. Лукашенко подчеркнул, что санкции Литвы больше ударят по ней самой, чем по Белоруссии. Он напомнил, что именно через литовскую территорию пока идет, например, товарооборот между Минском и Киевом, объем которого составляет около трех миллионов тонн в год.

Президент Белоруссии, судя по всему, готов пойти на опережение и в одностороннем порядке прекратить поставки грузов через Литву.

«Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу — будет в три раза дороже», — цитирует Александра Лукашенко издание БелТА.

Ранее в Вильнюсе разгорелся настоящий скандал из-за того, что «Литовская железная дорога» (ЛЖД) продолжила заниматься транзитом белорусских грузов, и в первую очередь удобрений с предприятия «Беларуськалий», даже после 8 декабря, когда в силу официально вступили американские санкции в отношении Республики Беларусь.

Стоит отметить, что сама Литва пока не принимала санкции против Белоруссии, так что официального запрета для предприятий страны сотрудничать с белорусскими партнерами просто нет. Тем не менее, литовские политики и чиновники посчитали практически делом чести соблюсти санкции США, которые не имеют к ним никакого отношения.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В отношении нарушившей неофициальный запрет ЛЖД уже инициировали проверку. Более того, сразу два министра — иностранных дел и транспорта — пытались уйти в отставку из-за заключенного «Литовской железной дорогой» контракта с «Беларуськалием» на перевозку грузов.

Теперь же Вильнюс решил все-таки ввести запрет на сотрудничество с Республикой Беларусь уже официально, на законодательном уровне. Впрочем, президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что в этой ситуации в убытке в очередной раз окажется только Литва, ведь страна лишится существенной прибыли от транзита, которая не помешала бы ей в сложившихся сейчас непростых финансовых условиях.

При этом сама Белоруссия легко найдет других партнеров для перевозки грузов. Например, соседи Литвы — Эстония и Латвия — уже воспользовались ситуацией и стали оперативно наращивать грузооборот с Республикой Беларусь.

Планы Литвы помочь Украине летальным оружием ранее с иронией оценили пользователи Сети. Некоторые предположили, что Вильнюс мог создать весьма оригинальное «биологическое оружие», которое и хочет передать Киеву.