Настя Ивлеева считает Лолиту Милявскую иконой

Москва, 23 декабря. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева осыпала комплиментами певицу Лолиту Милявскую. Звезда «Орла и решки» восхитилась профессиональными качествами артистки и призналась, что считает ее иконой.

Ивлеева порадовала подписчиков, сообщив в Instagram о предстоящем выходе своего новогоднего фильма «Обмен желаниями». Главную роль в картине, премьера которой состоится на YouTube 28 декабря, сыграла Милявская.

«Лола, спасибо за доверие! Ты — лютый трудоголик! Я теперь еще больше восхищаюсь твоей выносливостью, профессионализмом и магическим артистизмом! Ты — икона!» — обратилась к певице телеведущая.

По словам блогера, снимать фильм пришлось в максимально короткие сроки, однако она все равно пошла на это, чтобы не оставлять поклонников без праздника и подарка перед Новым годом. Ивлеева выразила огромную благодарность работавшей над фильмом команде и поставила труду группы высшую оценку.

«На площадке царила супердружеская атмосфера, несмотря на морозы, нервы и стресс! Все сложилось идеально!» — поделилась эмоциями знаменитость.

Ранее Настя Ивлеева устроила новогодний рум-тур по своей квартире. Блогер показала поклонникам огромную елку, украшенную к Новому году мишурой и стеклянными игрушками.