Маршрутка и внедорожник лоб в лоб столкнулись в Москве

Несколько человек пострадали в серьезном ДТП на северо-западе столицы. Внедорожник выехал на встречку и столкнулся с маршрутным автобусом.

Авария произошла на улице Свободы в районе Тушино. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Удар был настолько сильным, что в салоне внедорожника сработали все подушки безопасности.

Пострадали несколько пассажиров маршрутки включая водителя. Два человека были госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД. По предварительной информации, водитель внедорожника мог находиться за рулем в нетрезвом состоянии.