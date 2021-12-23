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Маршрутка и внедорожник лоб в лоб столкнулись в Москве

Видео

Несколько человек пострадали в серьезном ДТП на северо-западе столицы. Внедорожник выехал на встречку и столкнулся с маршрутным автобусом. 

Авария произошла на улице Свободы в районе Тушино. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Удар был настолько сильным, что в салоне внедорожника сработали все подушки безопасности. 

Пострадали несколько пассажиров маршрутки включая водителя. Два человека были госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте. 

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД. По предварительной информации, водитель внедорожника мог находиться за рулем в нетрезвом состоянии. 

 

 

 

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