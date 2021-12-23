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Украина планирует уменьшить потребление газа на 30–40%

Экономика
Украина планирует уменьшить потребление газа на 30–40%
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 декабря. Украина в ближайшие годы намерена уменьшить потребление газа на 30–40% и при этом нарастить объемы собственной добычи голубого топлива, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко незадолго до этого пожаловался на высокие цены на европейский газ, но был вынужден признать, что страна продолжит его покупать, независимо от стоимости. По его мнению, Украина оказалась в безвыходном положении из-за уменьшения добычи собственного энергоресурса.

Правительство решило принять меры и исправить ситуацию.

«Мы подготовили два документа. Наша цель — мероприятия по энергосбережению, чтобы сократить потребление газа на 30–40% в ближайшие годы, а также увеличение объемов газа собственной добычи», — цитирует ТАСС Шмыгаля.

Власти Украины опасаются прекращения транзита российского газа после запуска «Северного потока — 2». У «Газпрома» и его европейских партнеров со временем отпадет в этом потребность.

Между Москвой и Киевом в декабре 2019 года был подписан договор о продлении транзита газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью его дальнейшей пролонгации на 10 лет.

Министерство экономики Украины ранее подтвердило значительное подорожание импортного газа. За год его стоимость выросла до 730 долларов за 1 тысячу кубических метров.

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Все новости / Экономика / Украина планирует уменьшить потребление газа на 30–40%
Газпром украина газ нафтогаз экономика украины шмыгаль
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