Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 21:32
21:26
Экономика
Renault планирует организовать в России премьеру новой модели
21:23
Весь мир
Турция и Катар представят «Талибану» инициативу о совместном управлении аэропортом Кабула
21:20
Общество
Американская писательница Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет
21:20
Политика
В Сети оценили соглашение Шольца и Бербок по «Северному потоку — 2»
21:20
Весь мир
Американцы массово бегут на юг из «синих» штатов
21:20
Экономика
«Газпром» отказался от бронирования прокачки по «Ямалу — Европе» четвертый день подряд
21:18
Общество
Актриса Инна Чурикова поддержала письмо артиста Ивана Краско с жалобой на снег в Петербурге
21:14
Экономика
Работа над повышением пенсий россиян может стартовать в начале 2022 года
21:12
Общество
Главными в пресс-конференции Владимира Путина названы ответы, касающиеся нацбезопасности
21:10
Экономика
Экономист Наметкин отметил негативное влияние инфляции в США на мировые финрынки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Донбасс сегодня: солдаты Киева ранили жителя ДНР, десантник ВСУ порезал пять человек
Политика
Донбасс сегодня: солдаты Киева ранили жителя ДНР, десантник ВСУ порезал пять человек
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 23 декабря. Украинская армия обстреляла Донецк, ранен мирный житель. В ЛНР предотвратили вражескую провокацию и сбили беспилотник ВСУ. СБУ заставляет мирных жителей лжесвидетельствовать на камеры. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска не вели обстрелы населенных пунктов Донбасса, сообщают в оборонных ведомствах Донецка и Луганска. Но уже утром в четверг Вооруженные силы Украины нанесли удары по западному поселку столицы ДНР, в результате чего минно-взрывные травмы получил мирный житель 1969 года рождения. Мужчина доставлен в больницу. Также он получил ранения обеих нижних конечностей, повреждение легкого и головы.

В Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики возбудили дело в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко и подчиненных ему военнослужащих. Следствием установлено, что приказ на удар по жилым районам Донецка отдал именно комбриг Майстренко. Дело возбуждено по статье «Теракт».

В ЛНР предотвратили вражескую провокацию

Удар по населенным пунктам предотвращен в ЛНР, сообщают в Народной милиции. Защитники республики сбили беспилотный летательный аппарат, который был запущен украинскими силовиками для корректировки огня. Киевские военные планировали зафиксировать ответный огонь со стороны луганчан для последующего обвинения их в эскалации конфликта. Планировали провокацию силовики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Донбасс сегодня: солдаты Киева ранили жителя ДНР, десантник ВСУ порезал пять человек
Федеральное агентство новостей /

Десантник ВСУ порезал пять человек

Инцидент произошел в прифронтовом Дзержинске на украинской части Донецкой области, сообщает управление Народной милиции ДНР. В одном из кафе военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нанес ножевые ранения пятерым местным жителям. Одной из пострадавших стала спутница украинского десантника. Конфликт возник на почве ревности. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Сам же военнослужащий скрылся с места преступления, ведутся его поиски.

СБУ заставляет мирных жителей лжесвидетельствовать на камеры

Сотрудники оперативных групп Службы безопасности Украины ведут работу с местным населением прифронтовых территорий для получения ложных обвинений в адрес республик Донбасса. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в оборонном ведомстве ЛНР. Сотрудники СБУ запугивают мирных жителей и заставляют их рассказывать на камеры о якобы агрессии «сепаратистов», выдавая разрушения 2014-2015 гг., которые произошли при обстрелах украинской армии, за нужные СБУ «факты». 

Важно отметить, что украинская спецслужба намерена использовать показания людей, которые получены угрозами, путем обмана и шантажа, в международных судебных инстанциях при подаче исковых заявлений. К показаниям будут прикладываться фото- и видеоматериалы разрушений гражданской инфраструктуры. Таким образом СБУ полностью фальсифицирует будущие уголовные дела, что, естественно, скажется на объективности рассмотрения их международными судебными инстанциями.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Донбасс сегодня: солдаты Киева ранили жителя ДНР, десантник ВСУ порезал пять человек
днр донбасс украина лнр новороссия
Комментировать