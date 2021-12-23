Донбасс, 23 декабря. Украинская армия обстреляла Донецк, ранен мирный житель. В ЛНР предотвратили вражескую провокацию и сбили беспилотник ВСУ. СБУ заставляет мирных жителей лжесвидетельствовать на камеры. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска не вели обстрелы населенных пунктов Донбасса, сообщают в оборонных ведомствах Донецка и Луганска. Но уже утром в четверг Вооруженные силы Украины нанесли удары по западному поселку столицы ДНР, в результате чего минно-взрывные травмы получил мирный житель 1969 года рождения. Мужчина доставлен в больницу. Также он получил ранения обеих нижних конечностей, повреждение легкого и головы.

В Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики возбудили дело в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко и подчиненных ему военнослужащих. Следствием установлено, что приказ на удар по жилым районам Донецка отдал именно комбриг Майстренко. Дело возбуждено по статье «Теракт».

В ЛНР предотвратили вражескую провокацию

Удар по населенным пунктам предотвращен в ЛНР, сообщают в Народной милиции. Защитники республики сбили беспилотный летательный аппарат, который был запущен украинскими силовиками для корректировки огня. Киевские военные планировали зафиксировать ответный огонь со стороны луганчан для последующего обвинения их в эскалации конфликта. Планировали провокацию силовики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Федеральное агентство новостей /

Десантник ВСУ порезал пять человек

Инцидент произошел в прифронтовом Дзержинске на украинской части Донецкой области, сообщает управление Народной милиции ДНР. В одном из кафе военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нанес ножевые ранения пятерым местным жителям. Одной из пострадавших стала спутница украинского десантника. Конфликт возник на почве ревности. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Сам же военнослужащий скрылся с места преступления, ведутся его поиски.

СБУ заставляет мирных жителей лжесвидетельствовать на камеры

Сотрудники оперативных групп Службы безопасности Украины ведут работу с местным населением прифронтовых территорий для получения ложных обвинений в адрес республик Донбасса. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в оборонном ведомстве ЛНР. Сотрудники СБУ запугивают мирных жителей и заставляют их рассказывать на камеры о якобы агрессии «сепаратистов», выдавая разрушения 2014-2015 гг., которые произошли при обстрелах украинской армии, за нужные СБУ «факты».

Важно отметить, что украинская спецслужба намерена использовать показания людей, которые получены угрозами, путем обмана и шантажа, в международных судебных инстанциях при подаче исковых заявлений. К показаниям будут прикладываться фото- и видеоматериалы разрушений гражданской инфраструктуры. Таким образом СБУ полностью фальсифицирует будущие уголовные дела, что, естественно, скажется на объективности рассмотрения их международными судебными инстанциями.