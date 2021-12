Кандидаты в президенты Ливии поддержали перенос выборов на 24 января

Триполи, 23 декабря. Ряд кандидатов в президенты Ливии поддержали предложение Высшей избирательной комиссии (ВИК) перенести выборы на 24 января. По их мнению, эту дату необходимо обозначить как крайний срок для первого тура всеобщего плебисцита.

Претенденты убеждены в том, что процесс голосования является единственным способом построить государство без кризиса. Они с уважением относятся к воле и желанию ливийского народа избрать новое руководство страны.

