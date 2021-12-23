Кандидаты в президенты Ливии поддержали перенос выборов на 24 января

Триполи, 23 декабря. Ряд кандидатов в президенты Ливии поддержали предложение Высшей избирательной комиссии (ВИК) перенести выборы на 24 января. По их мнению, эту дату необходимо обозначить как крайний срок для первого тура всеобщего плебисцита.

Претенденты убеждены в том, что процесс голосования является единственным способом построить государство без кризиса. Они с уважением относятся к воле и желанию ливийского народа избрать новое руководство страны.

«Призываем ВИК как можно скорее огласить окончательный список кандидатов на президентские выборы, а также предварительный парламентский список», — говорится в сообщении.

Претенденты на пост главы государства осудили срыв выборов. Они считают это мероприятие неоправданным и направленным против жителей страны.

«Необходимо соблюсти установленный крайний срок — 24 января, который ни при каких обстоятельствах не должен быть снова перенесен», — указали политики.

Кандидаты в президенты призвали Палату представителей, Миссию Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и все заинтересованные стороны взять на себя ответственность за подготовку к выборам и уважать волю и поддержку ливийцев.

ВИК накануне предложил перенести первый тур избирательного процесса на 24 января, через месяц после их запланированной даты. Комиссия готова скоординировать эти действия с парламентом.

«Палата представителей должна принять меры для устранения форс-мажорных обстоятельств, которые препятствуют реализации выборов», — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета по наблюдению за президентскими и парламентскими выборами Хади аль-Сагир объявил об отставке. По его словам, Высшая избирательная комиссия неспособна провести голосование в срок.