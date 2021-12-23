Мужчина внезапно скончался на автобусной остановке на Сахалине

Южно-Сахалинск, 23 декабря. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту обнаружения тела пожилого мужчины на Сахалине.

Его труп был найден в Поронайске на автобусной остановке. Следователи установили, что погибшему 69 лет. Специалисты осмотрели место происшествия и не нашли криминальных следов.

По факту гибели человека проводится проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение. Назначена медэкспертиза, которая установит точную причину смерти жителя Поронайска.

Подобная трагедия ранее произошла на Сахалине. Тела трех мужчин без видимых телесных повреждений найдены в поселке городского типа Шахтерск. Трупы обнаружены в одной из квартир по улице Интернациональной.