В Госдуме предложили отделить трансгендеров от женщин-спортсменок на Олимпиаде

Москва, 23 декабря. Мужчины, считающие себя женщинами, могут оказать негативное влияние на женский спорт, именно поэтому они должны соревноваться в отдельной категории, считает депутат Госдумы Светлана Журова.

По мнению Журовой, трансгендеры должны соревноваться друг с другом. На следующей Олимпиаде таких спортсменов может быть больше, предположила она.

«Я слышала от Федерации легкой атлетики, от других, что даже на уровне юниорского спорта женщинам приходится сильно бороться за свои права», — поделилась депутат с изданием «Спорт-Экспресс».

Это нечестно по отношению к странам, где в обществе устоялись гендерные роли, подытожила Журова. Ранее новую концепцию гендерной идентичности представил Международный олимпийский комитет (МОК) после Олимпиады в Токио.

Тогда в соревнованиях впервые участвовала тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард. Спортсменка провалила три попытки взять вес и спровоцировала горячие споры в спортивном сообществе.