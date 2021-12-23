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Написавший письмо Путину мальчик смог прокатиться на танке Т-90 в Алабино

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 19:23
Армия
Написавший письмо Путину мальчик смог прокатиться на танке Т-90 в Алабино
uralvagonzavod.ru

Москва, 23 декабря. Министерство обороны РФ подключилось к новогодней акции «Елка желаний» и устроило катание на танке для семилетнего мальчика, который написал президенту Владимиру Путину письмо о своей заветной мечте.

В четверг, 23 декабря, на полигоне Алабино торжественно проехал Т-90, но на месте командира экипажа сидел семилетний Егор. Мальчик из Воронежской области стал участником самой душевной новогодней акции — «Елка желаний». Он написал президенту Владимиру Путину, что всегда мечтал прокатиться на танке.

Минобороны РФ устроило первокласснику личный праздник. В ателье специально для него сшили форму танкиста по размеру и прокатили на танке Т-90 на полигоне Алабино. Бронемашина с юным «командиром» экипажа нарезала по полигону круг в четыре километра, и хотя танк ехал на минимальной скорости, Егору поездка очень понравилась.

Другой участник акции, Марк из Московской области, написал на «Елку желаний», что всегда мечтал о гитаре. Президент Владимир Путин отправил мальчику инструмент и обещал подобрать ему музыкальную школу.

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минобороны рф т-90 елка желаний
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