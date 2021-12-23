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Прокуратура и полиция доказали, что в Большом театре подделывали подписи Волочковой

Шоу-бизнес
Прокуратура и полиция доказали, что в Большом театре подделывали подписи Волочковой
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Москва, 23 декабря. Правоохранителям удалось установить, что в Большом театре фальсифицировали документы и подписи балерины Анастасии Волочковой. Об этом объявила сама артистка на своей странице в Instagram.

Знаменитость продолжает разбирательства с Большим театром, из-за действий администрации которого она, по ее словам, не может получать пенсию. Волочкова в очередной раз пожаловалась поклонникам на культурное учреждение, но при этом заявила о небольшой победе.

«Прокуратура и полиция, проведя проверку в Большом, доказала, что администрация театра подделывала мои документы и подписи!» — сообщила балерина.

Как утверждает звезда шпагатов, юрист Большого театра отреагировал на это обескураживающе, спросив, что в этом такого. Он подтвердил, что в культурном учреждении подделали два документа, пишет знаменитость. Волочкова напомнила, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

По словам знаменитости, она не может получать пенсию, так как администрация театра уклонялась от уплаты налогов и взносов в Пенсионный фонд России. Кроме того, балерина пообещала рассказать много плохого об учреждении в другом посте.

«Это отдельная история разграбления театра, беспредела, до которого довело театр новое руководство. И про издевательство над зрителями с «черными билетами» за баснословные деньги!» — возмутилась артистка.

Ранее Анастасия Волочкова обратилась к правоохранителям из-за действий мошенников. Они выманили у звезды почти 2 миллиона рублей.

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волочкова большой театр знаменитости
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