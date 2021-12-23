Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму»

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты столкнулись с новой волной распространения COVD-19, несмотря на меры, предпринимаемые властями страны по продвижению вакцинации.
На этой неделе в США был зафиксирован скачок заболеваемости, уровень которой достиг рекордно высоких значений января этого года, превысив 243 тысячи новых случаев в день. В среднем в течение недели регистрировалось более 167 тысяч новых случаев заболевания в день. Число госпитализированных также остается на высоком уровне, составляя почти 69 тысяч человек.
«Готовится чудовищная волна новых случаев, которая превысит прошлогодний декабрь/январь. Мы зависим от нашей иммунной системы (вакцины и перенесенный COVID) для защиты от воздействия «Омикрона». Сегодня более 2000 смертей произошли от дельта-инфекций», — пишет в своем Twitter ученый Эрик Тополь.
New York State, with >95% Omicron, has quickly become the US epicenter for confirmed cases, today well over 115/100,000 population— Eric Topol (@EricTopol) December 22, 2021
Let's hope the immunity wall there holds up as we are seeing in SA, UK and Denmark so far, with uncoupling of hospitalizations from case numbers pic.twitter.com/0COwII69ZO
По состоянию на 22 декабря в США вакцинацию прошли более 72,6% населения страны. При этом более 61% являются полностью вакцинированными. Администрация Байдена ввела жесткие требования по вакцинации сотрудников государственных учреждений и частных компаний, в которых трудится 100 и более сотрудников.
Президент США в своем Twitter заявил, что более 200 миллионов американцев прошли полную вакцинации, пообещав непривитым гражданам «чрезвычайно трудную зиму».
«Мы знаем, что вакцины работают. Если вы получаете бустер с помощью (вакцины) Pfizer или Moderna, у вас есть высокая степень защиты от тяжелых заболеваний с помощью Omicron. Если вы взрослый человек, решивший не вакцинироваться, вы столкнетесь с чрезвычайно трудной зимой для вашей семьи и общества», — заявил президент в своем Twitter.
1. We know that vaccines are working. If you are boosted with Pfizer or Moderna, you have a high degree of protection against severe illness with Omicron. If you’re an adult choosing to be unvaccinated, you will face an extremely difficult winter for your family and community.— President Biden (@POTUS) December 21, 2021
Несмотря на высокие показатели вакцинации, медицинские власти США опасаются, что новый штамм коронавируса может привести к перегрузке национальной системы здравоохранения.
На прошлой неделе количество жертв пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 800 тысяч человек. Согласно данным исследователей из университета Джеймса Хопкинса, при сохранении текущих показателей заболеваемости и смертности, число умерших может достичь 880 тысяч уже к 1 марта.