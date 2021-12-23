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Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму»

Весь мир
Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму»
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты столкнулись с новой волной распространения COVD-19, несмотря на меры, предпринимаемые властями страны по продвижению вакцинации.

На этой неделе в США был зафиксирован скачок заболеваемости, уровень которой достиг рекордно высоких значений января этого года, превысив 243 тысячи новых случаев в день. В среднем в течение недели регистрировалось более 167 тысяч новых случаев заболевания в день. Число госпитализированных также остается на высоком уровне, составляя почти 69 тысяч человек.

«Готовится чудовищная волна новых случаев, которая превысит прошлогодний декабрь/январь. Мы зависим от нашей иммунной системы (вакцины и перенесенный COVID) для защиты от воздействия «Омикрона». Сегодня более 2000 смертей произошли от дельта-инфекций», — пишет в своем Twitter ученый Эрик Тополь.

По состоянию на 22 декабря в США вакцинацию прошли более 72,6% населения страны. При этом более 61% являются полностью вакцинированными. Администрация Байдена ввела жесткие требования по вакцинации сотрудников государственных учреждений и частных компаний, в которых трудится 100 и более сотрудников.

Президент США в своем Twitter заявил, что более 200 миллионов американцев прошли полную вакцинации, пообещав непривитым гражданам «чрезвычайно трудную зиму».

«Мы знаем, что вакцины работают. Если вы получаете бустер с помощью (вакцины) Pfizer или Moderna, у вас есть высокая степень защиты от тяжелых заболеваний с помощью Omicron. Если вы взрослый человек, решивший не вакцинироваться, вы столкнетесь с чрезвычайно трудной зимой для вашей семьи и общества», — заявил президент в своем Twitter.

Несмотря на высокие показатели вакцинации, медицинские власти США опасаются, что новый штамм коронавируса может привести к перегрузке национальной системы здравоохранения.

Количество умерших от COVID-19 в США превысило 800 тысяч человек
Global Look Press / US Army / via Globallookpress.com

На прошлой неделе количество жертв пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 800 тысяч человек. Согласно данным исследователей из университета Джеймса Хопкинса, при сохранении текущих показателей заболеваемости и смертности, число умерших может достичь 880 тысяч уже к 1 марта.

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