Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму»

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты столкнулись с новой волной распространения COVD-19, несмотря на меры, предпринимаемые властями страны по продвижению вакцинации.

На этой неделе в США был зафиксирован скачок заболеваемости, уровень которой достиг рекордно высоких значений января этого года, превысив 243 тысячи новых случаев в день. В среднем в течение недели регистрировалось более 167 тысяч новых случаев заболевания в день. Число госпитализированных также остается на высоком уровне, составляя почти 69 тысяч человек.

New York State, with >95% Omicron, has quickly become the US epicenter for confirmed cases, today well over 115/100,000 population Let's hope the immunity wall there holds up as we are seeing in SA, UK and Denmark so far, with uncoupling of hospitalizations from case numbers pic.twitter.com/0COwII69ZO

По состоянию на 22 декабря в США вакцинацию прошли более 72,6% населения страны. При этом более 61% являются полностью вакцинированными. Администрация Байдена ввела жесткие требования по вакцинации сотрудников государственных учреждений и частных компаний, в которых трудится 100 и более сотрудников.

Президент США в своем Twitter заявил, что более 200 миллионов американцев прошли полную вакцинации, пообещав непривитым гражданам «чрезвычайно трудную зиму».

1. We know that vaccines are working. If you are boosted with Pfizer or Moderna, you have a high degree of protection against severe illness with Omicron. If you’re an adult choosing to be unvaccinated, you will face an extremely difficult winter for your family and community.