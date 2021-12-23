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Павел Дуров оказался наиболее разбогатевшим россиянином в 2021 году

Экономика
Павел Дуров оказался наиболее разбогатевшим россиянином в 2021 году
instagram.com  /  @durov

Москва, 23 декабря. Журнала Forbes признал Павла Дурова самым разбогатевшим россиянином по итогам уходящего года. Размер его капитала сейчас составляет 17,2 млрд долларов.

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram обогнал всех соотечественников по приросту капитала в денежном выражении. При этом основательница ретейлера Wildberries Татьяна Бокальчук оказалась лидером по приросту капитала в процентном соотношении (он составил более 1000%).

В целом российские бизнесмены за год прибавили к своему состоянию 145 млрд долларов и по этому показателю попали на третье место в мире. Опередил всех основатель Tesla и SpaceX Илон Маск: как и в 2020 году, его доходы выросли на 110 млрд долларов.

Дуров ранее получил французское гражданство. Также у него имеется паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в восточной части Карибского моря.

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Все новости / Экономика / Павел Дуров оказался наиболее разбогатевшим россиянином в 2021 году
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