Москва, 23 декабря. Россия в 2021 году собрала на 9,6% меньше зерна, чем в прошлом году, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «Росстата».

Чистый вес всего собранного зерна в стране составил 120,656 млн тонн. Объем собранной пшеницы составил 75,94 млн тонн. Примерно такой уровень урожая прогнозировал собрать Минсельхоз. Специалисты ведомства рассчитывали, что в текущем году будет собрано более 123 млн тонн зерна, а пшеницы – около 76 млн тонн.

Россия собрала рекордный урожай зерна в 2020 году — второй раз за свою историю. В минувшем году валовый сбор зерна составил 133,465 млн тонн, а пшеницы —85,896 млн тонн. Также в России был поставлен рекорд по урожаю в 2017 году. Тогда удалось собрать 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы.

Россия за 20 лет стала крупнейшим экспортером зерна, проделав огромный путь. Россия продвигается по Латинской Америке, Евразии и Африке как лидер сельскохозяйственного экспорта. При этом у Москвы сокращается нефтяная зависимость, а также страна добивается новых успехов в дипломатическом плане.