Киев, 23 декабря. Украина как государство уже начала распадаться на отдельные регионы, что только ускоряет процессы деградации. Истинных виновников происходящего на подконтрольных Киеву территориях раскрыл известный политолог Андрей Золотарев.

По мнению руководителя аналитического центра «Третий сектор», процессы так называемой «децентрализации» вышли в постсоветской республике из-под контроля. Сейчас руководство регионов осознанно скрывает доходы и пытается заставить местную промышленность работать только на свои нужды, игнорируя общенациональные. Из стадии «децентрализации» украинская экономика перешла на этап «феодализации» — мелкое руководство на местах фактически прямо выражает неподчинение официальному Киеву, если это расходится с их сиюминутными корыстными интересами.

«Децентрализация стремительно переросла в феодализацию страны. В этих условиях любой серьезный кризис может оказаться для государства фатальным. Тем более, что экономическая связность страны слабеет», — подчеркнул Андрей Золотарев.

ФБА «Экономика сегодня» / Антон Геращенко

Позиции официального Киева шатки, как никогда, заключил руководитель «Третьего сектора». Сейчас любой новый сколько-нибудь серьезный политический кризис может привести Украину к мощнейшему социальному взрыву.

В высоких кабинетах Киева также осознают вероятность распада украинского государства на более мелкие из-за внешних факторов. Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Венгрия, Польша и Румыния намерены воспользоваться нестабильной обстановкой в стране, чтобы «расчленить» ее.