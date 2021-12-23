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Лилибет-Диана появилась на рождественской открытке принца Гарри и Меган Маркл

Общество
Лилибет-Диана появилась на рождественской открытке принца Гарри и Меган Маркл
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Лондон, 23 декабря. Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл поздравили жителей США и Великобритании с Рождеством. В Сети появилась праздничная открытка, на которой королевская чета позирует со своими детьми.

Для семейной фотосессии принц Гарри выбрал демократичные джинсы и рубашку в тон. Меган Маркл надела темный пуловер и тоже джинсы. Глава семьи держит на коленях подросшего Арчи — мальчик стал точной копией своего отца. Смеющаяся Маркл подбрасывает вверх дочь Лилибет-Диану.

Лилибет-Диана появилась на рождественской открытке принца Гарри и Меган Маркл
Prt Scr instagram.com / @msmeghanmarkle

Это первый официальный снимок, на котором присутствует малышка. До этого герцоги Сассекские не показывали девочку общественности. Под публикацией появилось множество комментариев. Пользователи восхитились наследницей принца Гарри и его супруги.

«Вот причина, по которой я сегодня зашел проверить Instagram»;

«Детишки взяли от Гарри его рыжие волосы, это чудесно»;

«Какая счастливая и любящая семья, с Рождеством и Новым годом»;

«Первый раз вижу малышку Лилибет-Диану, она выглядит восхитительно», — отреагировали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл задумывается о карьере телеведущей. Бывшая актриса может составить конкуренцию Опре Уинфри.

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дети принц гарри меган маркл
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