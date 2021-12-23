Гитарист группы «Зверобой» перечислил эстрадных артистов, которые дают концерты в Донбассе

Санкт-Петербург, 23 декабря. Представители отечественной песенной элиты начали приезжать в Донбасс, не боясь, что это скажется на их концертах. Имена таких эстрадных артистов перечислил гитарист группы «Зверобой» Алексей Иовчев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По его словам, именитые певцы начали давать концерты в Донбассе далеко не сразу, а лишь на седьмой год после начала гражданской войны на Украине. Музыкант считает подобные выступления хорошей тенденцией.

«Уже стали приезжать. Вплоть до таких эстрадных, как Лепс, Маршал. Газманов уже был», — отметил Иовчев.

Лидер рок-группы «Декабрь» Михаил Семенов добавил, что это все равно очень эстрадные люди. По его мнению, такие артисты не могут зацепить представителей молодого поколения своей музыкой.

«Это все равно расчет на очень-очень такую возрастную аудиторию. Музыка сама по себе очень эстрадная. А мы все-таки говорим про достаточно молодых людей в том числе. Здесь нужен немножко другой колор у музыки», — пояснил Семенов.

Участники пресс-конференции «Патриота» также рассказали о музыкальном фестивале «Мы вместе». Он пройдет в Петербурге и отразит идею Русской весны.