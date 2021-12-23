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Национальное собрание ЦАР приняло проект бюджета на 2022 год

Весь мир
Национальное собрание ЦАР приняло проект бюджета на 2022 год
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 23 декабря. Депутаты Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики приняли проект бюджета на 2022-й финансовый год. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

Голоса распределились следующим образом: 131 народный избранник поддержал программу, трое выступили против и четверо воздержались. Согласно документу, общие ресурсы ЦАР составляют 298,2 миллиарда франков КФА (около 37 миллиардов рублей), а расходы — 292,3 миллиарда.

«Одобрение проекта парламентом произошло после обсуждения бюджета членами Национальной ассамблеи и ее председателем Симплисом Матье Саранджи.

Необходимо отметить, что собственные бюджетные ресурсы ЦАР составляют 138 миллиардов франков, 160 миллиардов привлеченных. Деньги распределялись исходя из приоритетов и проектов, направленных на обеспечение социальной устойчивости и реструктуризации сектора безопасности», — пояснили журналисты.

Национальное собрание ЦАР приняло проект бюджета на 2022 год
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Защитой документа занимался министр экономики, планирования и международного сотрудничества Феликс Молуа. Член правительства остался доволен решением парламентариев, так как проект позволит республике обеспечить выполнение жизненно важных для страны инициатив.

«У нас достаточно возможностей для решения накопившихся проблем, в этом нам помогают зарубежные партнеры, переговоры с которыми ведет президент Фостен-Арканж Туадера. Депутаты говорили о необходимости развития улично-дорожной сети, медицины, социалки и на все это необходимы средства, поэтому я рад, что в 2022 году мы имеем возможность выделить достаточное количество ресурсов», — сказал глава ведомства.

Молуа также заверил высшее руководство, что чиновники будут прилагать усилия для модернизации основополагающих сфер жизни ЦАР.

Ранее аналитики издания Be-Afrika Sango сообщали, что президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера активно укрепляет сотрудничество с дружественными государствами.

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