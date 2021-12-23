Начальники Генштабов ВС РФ и Великобритании обсудили вопросы глобальной безопасности

Москва, 23 декабря. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим британским коллегой Энтони Рэдейкином по вопросам глобальной безопасности.

Известно, что в ходе телефонного разговора начальники генштабов ВС РФ и Великобритании Валерий Герасимов и Энтони Рэдейкин обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.

Ранее Герасимов также провел переговоры с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, где на обсуждение был вынесены вопросы международной безопасности, вызывающие особую обеспокоенность.

Накануне Министерство иностранных дел России предупредило, что, если Североатлантический альянс откажется от предложений по обеспечению безопасности, то Москва перейдет в режим создания контругроз, передает «Царьград».