Кабмин РФ определит уровень индексации пенсий на основе инфляции по итогам года

Москва, 23 декабря. Размер индексации пенсий в России будет определяться правительством с учетом статистики по инфляции в 2021 году. Такое заявление замглавы социального комитета Совета Федерации Елены Бибиковой приводит агентство «Прайм».

Президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции подчеркнул: обязанность властей — сделать все необходимое, чтобы пенсии в стране были индексированы по уровню фактической инфляции. Необходимо обеспечить выполнение обещаний, данных пожилым людям в прошлые годы.

Бибикова считает, что решению о размере индексации пенсий должно предшествовать постановление кабмина или предложение об этом должно быть оформлено в виде законопроекта. Если документ предоставят парламенту на рассмотрение, его рассмотрят в самые короткие сроки. По слова сенатора, что в бюджете есть деньги на индексацию пенсий.

Пожилые россияне в среднем не получили до 90 тысяч рублей за шесть лет из-за того, что индексация пенсий меньше реального уровня инфляции, заявил ранее депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.