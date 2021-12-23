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Кабмин РФ определит уровень индексации пенсий на основе инфляции по итогам года

Экономика
Кабмин РФ определит уровень индексации пенсий на основе инфляции по итогам года
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 декабря. Размер индексации пенсий в России будет определяться правительством с учетом статистики по инфляции в 2021 году. Такое заявление замглавы социального комитета Совета Федерации Елены Бибиковой приводит агентство «Прайм».

Президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции подчеркнул: обязанность властей — сделать все необходимое, чтобы пенсии в стране были индексированы по уровню фактической инфляции. Необходимо обеспечить выполнение обещаний, данных пожилым людям в прошлые годы.

Бибикова считает, что решению о размере индексации пенсий должно предшествовать постановление кабмина или предложение об этом должно быть оформлено в виде законопроекта. Если документ предоставят парламенту на рассмотрение, его рассмотрят в самые короткие сроки. По слова сенатора, что в бюджете есть деньги на индексацию пенсий.

Пожилые россияне в среднем не получили до 90 тысяч рублей за шесть лет из-за того, что индексация пенсий меньше реального уровня инфляции, заявил ранее депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.

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Все новости / Экономика / Кабмин РФ определит уровень индексации пенсий на основе инфляции по итогам года
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