Банги, 23 декабря. Первый центральноафриканский кардинал Дьедонне Нзапалаинга отслужил мессу в католической церкви города Батангофо. Последние восемь лет населенный пункт ЦАР находился под контролем боевиков, но в 2021 году его освободила армия страны (FACA) при поддержке российских инструкторов, сообщает Radio Lengo Songo.

В настоящее время священник путешествует по территории префектуры Уам-Фафа и устраивает службы в местных храмах и соборах. По словам прелата, верующие благодарны за ликвидацию угрозы со стороны радикалов, бойцам национальных войск и отечественным инструкторам, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

«Возвращение населенного пункта под управление центрального правительства стало для жителей города невероятным событием, потому что закончилось угнетение и постоянные убийства. Это также облегчило задачу кардинала по выполнению своей миссии», — пишут авторы новостного агентства.

Во время путешествия Дьедонне Нзапалаинга проводил встречи с представителями местных властей и священнослужителями. Обсуждались вопросы восстановления государственных институтов и гуманитарной помощи нуждающимся.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Представитель римско-католической церкви давно выступает посланником мира и предпринимает усилия для облегчения страданий населения ЦАР.

«Кризис безопасности на протяжении многих лет не давал жить верующим, их притесняли боевики, являющиеся в том числе представителями других конфессий. Кардинал рад, что национальной армии и союзникам из России удалось отбить Батангофо у радикалов. В минувшее воскресенье в католической церкви Дьедонне Нзапалаинга отслужил большую мессу. Он также передал от понтифика послание, посвященное миру и социальной сплоченности», — заключили сотрудники издания.

Позже прелат направился в Кабо. Город Батангафо освободили от группировок боевиков в середине апреля. Радикалов выбили бойцы национальной армии, обучением которых занимались российские инструкторы.