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Министр нефти Ливии заявил о сокращении добычи на 350 тысяч баррелей в сутки

Весь мир
Министр нефти Ливии заявил о сокращении добычи на 350 тысяч баррелей в сутки
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 23 декабря. Министр нефти и газа переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун подтвердил сокращение добычи на более чем 350 тысяч баррелей в сутки после приостановки работы четырех месторождений, передает агентство Bloomberg.

По словам главы ведомства, закрытие полей Аш-Шарара, Аль-Филь, Аль-Хамада и Аль-Вафа на юго-западе страны продолжается. Сотрудники Службы охраны нефтяных объектов по-прежнему ждут от руководства Национальной нефтяной корпорации (ННК) выполнения своих требований.

В ночь на понедельник, 20 декабря, силовики приостановили деятельность по добыче природного ресурса на месторождениях. Инцидент привел к перебоям в подаче электричества.

ННК в тот же день заявил о потери 300 тысяч баррелей в сутки и предостерег от продолжения закрытий, которые ведут к растрате богатства страны. В связи с невозможностью выполнения обязательств перед нефтепереработчиками корпорация объявила о состоянии форс-мажора на экспортных терминалах Аз-Завия и Меллита.

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нефть ливия аун
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