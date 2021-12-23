Боевики UPC окружили несколько городов на востоке Центральноафриканской Республики

Банги, 23 декабря. Боевики группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) наемника Али Дарассы окружили несколько городов в префектуре Верхнее Мбомоу на востоке страны. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

Как стало известно, члены бандформирования расположились в районе Бамбути, Земио и Мбоки.

«Радикалы, присягнувшие на верность Али Дарассе, после поражения в провинциях Уака и Нижнее Котто, в настоящее время перешли в район Верхнего Мбомоу, где восстанавливают силы. Массовое присутствие боевиков пока не представляет угрозы, однако это не может не настораживать», — сообщил депутат города Бамбути Жан Бернард Гбиссиги.

Народный избранник обратился к правительству в Банги с призывом оказать содействие и защитить население префектуры от членов бандформирования. По его словам, «только доблестные бойцы национальной армии (FACA) и российские инструкторы способны вновь вернуть мир на юг республики».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Ситуация с безопасностью в Бамбути катастрофическая. С продвижением наших войск радикалы перебазировались в Верхнее Мбомоу. Пока они не нападают, но их много, порядка 300–400 человек. Только FACA и наши братья из России способны ликвидировать угрозу», — заявил Гбиссиги.

В настоящее время жители городов префектуры не выходят за пределы населенных пунктов, опасаются нападений. Однако долго находиться в подобном состоянии невозможно, в Верхнем Мбомоу надеются на скорейший приход военных и отечественных специалистов.

В начале декабря боевики из группировки «Союз за мир в ЦАР» напали на позиции национальной армии в Куанго, однако после того как узнали о приближении военного спецназа, ретировались.