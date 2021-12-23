Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 20:01
19:55
Общество
Владимирская область — лучшая в ЦФО по реализации национального проекта «Культура»
19:55
Армия
Haberturk: Турция может возглавить военную операцию НАТО в Донбассе
19:54
Общество
Диетолог назвал быстрый способ избавиться от тяги к сладкому
19:54
Весь мир
Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму»
19:53
Происшествия
Суд заключил под стражу подозреваемого в сбыте суррогатного алкоголя в Ленобласти
19:53
Общество
Общежитие на несколько дней осталось без отопления в Мордовии
19:48
Происшествия
Верховный суд РФ поддержал возбуждение уголовного дела против судьи Кондрат
19:46
Экономика
Российские власти запланировали объединение ПФР и ФСС к 2023 году
19:44
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские вскрыли квартиру пенсионерки и нашли ее мертвой
19:43
Видео
Маршрутка и внедорожник лоб в лоб столкнулись в Москве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стоимость каско в России увеличилась на треть за 2021 год

Экономика
Стоимость каско в России увеличилась на треть за 2021 год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Средняя стоимость каско в течение года выросла на 29,8% и сейчас составляет 35,1%, сообщают «Известия».

Количество проданных машин и число заключенных договоров автострахования в третьем квартале уменьшилось по сравнению с таким же периодом в 2020 году. Несмотря на это, страховщики собрали на 15,4% больше средств (54,8 млрд рублей).

«Абсолют Страхование» и «Росгосстрах» в прошлом квартале подняли стоимость каско на 20%. Директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина объяснила это увеличением цены на машины, запчасти и ремонт. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом было продано меньше полисов с полным покрытием. По ее мнению, спрос на добровольное автострахование будет уменьшаться до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется.

Эксперты прогнозируют, что стоимость каско продолжит и дальше увеличиваться. На это влияют разорванные логистические цепочки, инфляция, увеличение зарплат и ослабление рубля, поскольку некоторые детали поступают в Россию из-за границы. В четвертом квартале 2021 года показатель может вырасти на 30%, а в течение 2022 года — еще на 15–20%.

Эксперт Андрей Тростин ранее рассказал, что ОСАГО и каско — это два принципиально разных вида страхования автомобиля: первый — обязательный, второй — добровольный.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость каско в России увеличилась на треть за 2021 год
автомобили каско автострахование
Комментировать