Стоимость каско в России увеличилась на треть за 2021 год

Москва, 23 декабря. Средняя стоимость каско в течение года выросла на 29,8% и сейчас составляет 35,1%, сообщают «Известия».

Количество проданных машин и число заключенных договоров автострахования в третьем квартале уменьшилось по сравнению с таким же периодом в 2020 году. Несмотря на это, страховщики собрали на 15,4% больше средств (54,8 млрд рублей).

«Абсолют Страхование» и «Росгосстрах» в прошлом квартале подняли стоимость каско на 20%. Директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина объяснила это увеличением цены на машины, запчасти и ремонт. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом было продано меньше полисов с полным покрытием. По ее мнению, спрос на добровольное автострахование будет уменьшаться до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется.

Эксперты прогнозируют, что стоимость каско продолжит и дальше увеличиваться. На это влияют разорванные логистические цепочки, инфляция, увеличение зарплат и ослабление рубля, поскольку некоторые детали поступают в Россию из-за границы. В четвертом квартале 2021 года показатель может вырасти на 30%, а в течение 2022 года — еще на 15–20%.

Эксперт Андрей Тростин ранее рассказал, что ОСАГО и каско — это два принципиально разных вида страхования автомобиля: первый — обязательный, второй — добровольный.