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Более сотни боевиков UPC сложили оружие на юге ЦАР

Весь мир
Более сотни боевиков UPC сложили оружие на юге ЦАР
flickr.com  /  hdptcar

Банги, 23 декабря. Свыше сотни боевиков группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), ранее возглавляемой наемником Али Дарассой, сложили оружие на юге республики, сообщает News Abangui.

По данным журналистов, 24 радикала покинули отряд и вышли на военнослужащих правительственных сил (FACA) 20 декабря. Они обратились к стражам порядка с просьбой о реинтеграции в общество. В тот же день сдались четверо преступников в районе города Нзерете, что в 17 километрах по дороге в сторону Бамбари.

Их примеру последовало еще 18 боевиков в Мингале и двое в Конгбо. Более 80 членов группировки связались с полицией 21 декабря. Среди тех, кто решил откликнуться на предложение президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера и социализироваться, оказались четверо главарей, которые ранее терроризировали население префектуры Нижнее Котто.

«За последний год это самая большая волна бывших радикалов. Большинство из них поясняет, что им надоело заниматься грабежами и убийствами по приказу тех, кому плевать на простых жителей. Многие разочаровались в тех идеях, которые ранее декларировались», — сообщает издание.

Более сотни боевиков UPC сложили оружие на юге ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Часть из боевиков уже начала давать показания и сотрудничать со спецслужбами армии Центральноафриканской Республики. По их словам, после прихода российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», сражаться с бойцами FACA стало очень тяжело. Это также послужило причиной, по которой члены бандформирований решили сложить оружие.

В настоящее время большая часть бывших радикалов находится на военной базе в Алиндао, где ожидают отправки в столицу.

В середине ноября 17 боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» также приняли решение выйти из формирования и сложить оружие.

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