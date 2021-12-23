Бывшая жена лидера Little Big Ирина Смелая снялась для Playboy

Москва, 23 декабря. Экс-супруга петербургского музыканта Ильи Прусикина, блогер и певица Ирина Смелая показала подписчикам в Instagram провокационную фотосессию, сделанную специально для мужского журнала Playboy.

Смелой 21 декабря исполнилось 30 лет. Певица, выступающая под псевдонимом Tatarka, подвела итоги уходящего года и сделала несколько выводов. Она рада, что успела многое: переехала в Петербург из Набережных Челнов, стала артисткой, собрала армию поклонников.

«В целом этот год научил меня очень многому, например я поняла, что не все друзья, кто «друзьями» называется, за этот и прошлый годы очень много людей отсеялось из моей жизни, мне даже нравится, насколько органично это происходит, that’s life», — написала звезда.

Prt Scr instagram.com / @smelaya_ira

Смелая предстала на обложке Playboy в «костюме Евы». Она продемонстрировала свои татуировки и шикарную фигуру. Публикация набрала более 70 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев.

«Ирина одна из самых честных и открытых блогеров, всегда легко читать посты, а сама легкая как перышко. Я люблю таких людей. С днем рождения, сияй всегда ярко», — пожелал фолловер.

Ранее сообщалось, что певица Софья Таюрская в скором времени может выйти замуж за Прусикина. Она поймала букет невесты на свадьбе своих друзей.