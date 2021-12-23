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«Запоминается последняя фраза»: Вадим Манукян о пресс-конференции Владимира Путина
Общество
«Запоминается последняя фраза»: Вадим Манукян о пресс-конференции Владимира Путина
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Запад получил исчерпывающие ответы, а некоторые регионы смогут привести в порядок свою инфраструктуру после успешного обращения в центр.

Конечно, некоторые журналисты попытались продавить послабления по поводу признания иноагентами и по поводу размещения незаконных картинок и фотографий, но не тут-то было. Владимир Владимирович абсолютно четко дал понять, что не позволит оскорблять чувства верующих и оскорблять ветеранов. А для совсем непонятливых Путин добавил, что мы можем пойти по пути США и отправлять иноагентов на «пятерочку» в места не столь отдаленные, если они не прекратят травить свои байки про «кровавый режим». Плюс ко всему президентом были упомянуты незаконные размещения фотографий лидеров нацистской Германии в онлайн-версии «Бессмертного полка».

После прошлогодних вопросов Сергея Шнурова, которые он задал Путину, на него обрушился серьезный хейт, и надо сказать, что музыкант несколько снизил свою медийную активность после этого. Спустя год он решил снова попытать счастья. В этот раз он думал над своим вопросом всю ночь, но итоге задать его так и не получилось. Как говорил Шнуров, его шансы равны 507 к 1. Именно столько журналистов было аккредитовано на пресс-конференцию. Что ж, его ставка не сыграла.

Ксении Собчак посчастливилось задать вопрос. Она сейчас, судя по всему, снимает кино про пытки и поэтому спросила президента именно о них. Ну, собственно говоря, чего еще можно было ожидать от журналистки и блогерши, которая брала интервью у скопинского маньяка.

Анна Хилькевич, вероятно, в статусе блогера, решила задать вопрос про российский TikTok под названием Yappy. Успеха и процветания данному ресурсу — его реклама прошла успешно и с размахом.

Региональные журналисты в большинстве своем исполняли наказы глав субъектов РФ и просили президента срочно приехать в их города на праздники, а заодно и помочь им за счет средств федерального бюджета муниципалитеты приукрасить. Один из регионов даже имеет шанс на развитие железнодорожной сети после вопроса журналистки.

«Запоминается последняя фраза»: Вадим Манукян о пресс-конференции Владимира Путина
Федеральное агентство новостей /

Ну а непонятливому Западу через его журналистов Владимир Путин в очередной раз дал понять, где же находятся красные линии для России. Не надо расширять НАТО на восток и поощрять Украину в качестве «анти-России». Вот и весь рецепт. Очень важным в этом аспекте является фраза президента о том, что жители Донбасса сами будут определяться со своей судьбой.

Но, как говорил Штирлиц: «Запоминается последняя фраза». Владимир Владимирович дал прекрасный ответ журналистке «Авторадио» на ее лавинный поток финальных вопросов. В одном из них она поинтересовалась:

«Следите ли Вы за творчеством популярных блогеров?»

На это Путин ответил довольно резонно:

«Я уже давно ни за кем не слежу с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности».

Уверен, что эта цитата станет крылатой, а лично для меня она стала самым ярким высказыванием всей пресс-конференции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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