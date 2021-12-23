Министр нефти Ливии обвинил главу ННК в многочисленных нарушениях

Триполи, 23 декабря. Председатель совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла за десятилетие пребывания на посту совершил многочисленные нарушения. Об этом рассказал министр нефти и газа переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун каналу «218».

Аун подтвердил отсутствие каких-либо личных разногласий с Саналлой. Причиной конфликта между руководителями ведомств стали неправомерные действия главы ННК, несоблюдение им требований закона и искаженное понимание юридических текстов, на что указывает содержание корреспонденции.

Министр подчеркнул, что его оппонент незаконно председательствует в совете директоров с 2011 года. При этом исполнительная власть до сих пор не предприняла никаких шагов в связи с неоднократными нарушениями и халатностью. Во многом это связано с покровительством премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы, который не отреагировал на жалобы в адрес главы ННК.

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Аун обвинил Саналлу в том, что тот не допустил передачи подчинения некоторых ведомств Министерству нефти. Кроме того, руководитель корпорации завысил суверенные доходы государства и не торопится передавать выручку от продажи ресурсов в казну.

«В октябре 2010 года по его поручению Департамент корпоративного учета направил иностранным компаниям письмо с просьбой оставить себе более трех миллиардов долларов, как если бы это была беспроцентная ссуда», — сказал министр.

Служба охраны нефтяных объектов в ночь на понедельник, 20 декабря, закрыла ряд месторождений в западном регионе. Мухаммад Аун объяснил, что поступок сотрудников стал следствием невыполнения со стороны ННК обязательств, вытекающих из предыдущих договоренностей.

Министр также назвал незаконным постановление Саналлы о смене совета директоров Akakus Oil Operations. По некоторым данным, именно это решение привело к приостановке добычи.

Ранее президент ФЗНЦ Максим Шугалей заявил, что деньги от продажи ливийской нефти уходят за границу и хранятся на счетах зарубежных компаний. По его словам, распределением доходов управляют группировки, которые контролируются западными спецслужбами.