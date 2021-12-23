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Рост международных резервов России за неделю составил 0,8 млрд долларов

Экономика
Рост международных резервов России за неделю составил 0,8 млрд долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Международные резервы России, согласно данным на 17 декабря, выросли на 0,8 млрд долларов.

Центробанк проинформировал, что благодаря росту в размере 0,1% они составили 626,3 млрд долларов. Это стало следствием операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Покупка была частично компенсирована отрицательной переоценкой. Еще 10 декабря объем международных резервов составлял 625,5 млрд долларов.

Речь идет об иностранных активах с высокой ликвидностью, включающих в себя зарубежную валюту, специальные права заимствования, монетарное золото и резервную позицию в МВФ. Они находятся в распоряжении ЦБ и правительства страны.

Структура международных резервов РФ за последние годы серьезно изменилась, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова. Она отметила, что доля евро уже превышает долю доллара на 7%, а доля юаня выше доли американской валюты на 12%.

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банк россии центробанк рф международные резвервы
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