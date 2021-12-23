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Инструктор по закаливанию Лебедев перечислил самые грубые ошибки начинающих «моржей»
Общество
Инструктор по закаливанию Лебедев перечислил самые грубые ошибки начинающих «моржей»
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Закаливание и моржевание нынче тема популярная. Год от года очереди у крещенских прорубей все длиннее. Как стать правильным «моржом» и не навредить своему здоровью, в беседе с ФАН рассказал инструктор по закаливанию, основатель общества «Невские моржи» Роман Лебедев.

Как объяснил специалист, самая грубая ошибка начинающих «моржей» — это закаливание без предварительной консультации со специалистом. С одной стороны, это связано с тем, что в российской культуре в широком понимании не существует экспертов по закаливанию. Вряд ли вы найдете его в той же поликлинике. С другой — россияне в этом вопросе проявляют беспечность и излишнюю самостоятельность, не задумываясь о последствиях.

«Помимо того, что нужен опытный специалист, перед началом процедур человек должен обязательно проверить свой организм. В закаливании есть очень много нюансов: как часто это делать, где, как дышать и прочее. Люди об этом не задумываются, пробуют, делают это неправильно и заболевают. Я сам когда-то пробовал начать закаляться под душем и каждый раз после этого заболевал. Впоследствии выяснилось, что вставать под ледяной душ — это в принципе рисковое занятие. Если иммунитет не крепкий, то кроме раздражения психосоматики за один раз ничего не даст», — пояснил Лебедев.

Как отметил специалист, регулярность — это одно из базовых правил закаливания. В этом случае организм понимает, что практика регулярная, и направляет все свои силы на укрепление иммунитета и увеличение теплогенерации. Поэтому современная мода среди неподготовленной молодежи на крещенские купания в проруби не сулит ничего хорошего.

Инструктор по закаливанию Лебедев перечислил самые грубые ошибки начинающих «моржей»
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«Это все превратилось в попсу. Я понимаю, что все мы в душе православные и верующие люди, но кто-то это делает, чтобы просто почувствовать себя мужиком — вот такой я закаленный», — сказал Лебедев.

По словам собеседника ФАН, самостоятельные попытки закаливания без должных знаний, как правило, вызывают лишь страх и бурю негативных эмоций. С одной стороны, человек преодолевает себя и это прекрасно, с другой — этот негатив оборачивается против человека.

«Ледяная вода — это мощный ресурс, если ты настроился соответствующим образом. Она — катализатор твоих мыслей. И если человек настроен к ней как к агрессивной, негативной среде, с которой идет сражаться, то обратно он получит только негатив, а не удовольствие от этого процесса», — объяснил Лебедев.

Поэтому к вопросу закаливания надо подходить ответственно: досконально все изучить, попробовать, заключил специалист.

Ранее доктор Александр Мясников сказал, что позитивный образ мышления и закалка укрепляют организм, помогая тем самым избежать заражения коронавирусной инфекцией. Однако эти меры не отменяют необходимости вакцинироваться и ревакцинироваться, подчеркнул Мясников.

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закаливание моржевание невские моржи
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