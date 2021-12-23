«Уралвагонзавод» сообщил о поставках партии машин БРЭМ-1М в российскую армию

Екатеринбург, 23 декабря. Специалисты концерна «Уралвагонзавод» передали партию новых бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М в распоряжение Минобороны РФ.

Машины БРЭМ-1М будут обслуживать подразделения российской армии, которые вооружены танками Т-72, Т-80 и Т-90. Об этом информирует пресс-служба «Уралвагонзавода».

«БРЭМ-1М предназначены для эвакуации аварийных танков, в том числе из зоны действия огня противника, на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» представил видео с описанием боевых возможностей танков Т-90 и Т-14 «Армата». О низкой эффективности американских ПТРК Javelin против современной бронетехники сообщал «Царьград».