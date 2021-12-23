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Экономист Голубев объяснил претензии Европы к «Газпрому» высокими ценами на топливо

Политика
Экономист Голубев объяснил претензии Европы к «Газпрому» высокими ценами на топливо
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Санкт-Петербург, 23 декабря. Европа считает, что «Газпром» якобы пользуется своим доминирующим положением, однако у российской стороны другие соображения на этот счет, заявил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

В рамках эфира Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили итоги большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В рамках мероприятия глава государства ответил европейцам на их претензии по отношению к «Газпрому».

Артем Голубев на пальцах объяснил поведение представителей Европы.

«Европа считает, что "Газпром" пользуется своим доминирующим положение, тогда как у российской стороны другие соображения, и сторона "Газпрома" рассматривает это однозначно: хотите больше газа, давайте сертифицировать "Северный поток — 2", и будет вам столько газа, сколько Европе нужно. Особенно это актуально в условиях того, что вчера спотовая цена на газ установила исторический рекорд, поднявшись до 2200 долларов за тысячу кубов. Это примерно в 10 раз больше, чем в начале этого года. Такого мы еще конечно никогда не видели. Более того, это в 44 раза больше, чем полуторагодовой минимум», — напомнил экономист.

Экономист Голубев объяснил претензии Европы к «Газпрому» высокими ценами на топливо
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Голубев подчеркнул, что взволнованность Европы можно понять, поскольку на фоне образовавшегося энергокризиса страны ЕС вынуждены закупать топливо по высоким ценам.

«Так что с этой точки зерни, кто прав и кто виноват, сложно сказать, но претензия Европы понятна, потому что у них недозагруженное газовое хранилище. Они вынуждены приобретать газ по бешеным ценам, и поэтому их взволнованность тоже вполне понятна», — заключил эксперт.

Владимир Путин ранее назвал обвинения в адрес «Газпрома» попыткой «поставить все с ног на голову». По словам президента, компания поставляет весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам.

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