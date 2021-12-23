Радна лама предостерег родившихся в год Тигра от необдуманных начинаний в 2022 году

Чита, 23 декабря. Наступающий 2022 год по буддийскому календарю пройдет под знаком Тигра в стихии воды, он будет непростым, сообщил Радна лама, унзад Читинского дацана «Дамба Брайбунлинг».
Радна лама отметил, что следующий год будет «високосным» согласно религии Будды. Это значит, что в году добавляется «не один день каждый год, а целый месяц раз в четыре года», пояснил лама.
«Придет год Тигра в стихии воды, а Тигр — хищник и одиночка. Он сам привык решать свои проблемы и всегда добивается цели. Непростой будет год, не очень благоприятный», — предупредил лама в беседе с ИА «Чита.Ру».
Он отметил, что в этот период будет много препятствий, но их можно преодолеть, если следовать своим принципам. Труднее всего придется тем, кто появился на свет в год Тигра. А вот рожденным под знаком Лошади или Собаки наступающий год Тигра благоприятствует, им будет сопутствовать удача при любых обстоятельствах.
«Когда твой год приходит, всегда надо быть осторожным, не начинать новых дел. Тем, кто родился в год Тигра или Обезьяны, прожить 2022-й лучше как по накатанной», — предостерег Радна лама.
Буддист не смог дать прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса, однако выразил мнение, что такие события происходят в мире не случайно. В 2022 году Радна лама предсказал дождливое лето и наводнения.
Слепая болгарская провидица Ванга предсказала множество событий, большинство из которых исполнились в той или иной степени. Ее последователи утверждают, что 85% предсказаний слепой провидицы сбываются. Однако есть и те, что не сбылись.