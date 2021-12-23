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Радна лама предостерег родившихся в год Тигра от необдуманных начинаний в 2022 году

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 18:17
Общество
Радна лама предостерег родившихся в год Тигра от необдуманных начинаний в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Чита, 23 декабря. Наступающий 2022 год по буддийскому календарю пройдет под знаком Тигра в стихии воды, он будет непростым, сообщил Радна лама, унзад Читинского дацана «Дамба Брайбунлинг».

Радна лама отметил, что следующий год будет «високосным» согласно религии Будды. Это значит, что в году добавляется «не один день каждый год, а целый месяц раз в четыре года», пояснил лама.

«Придет год Тигра в стихии воды, а Тигр — хищник и одиночка. Он сам привык решать свои проблемы и всегда добивается цели. Непростой будет год, не очень благоприятный», — предупредил лама в беседе с ИА «Чита.Ру».

Он отметил, что в этот период будет много препятствий, но их можно преодолеть, если следовать своим принципам. Труднее всего придется тем, кто появился на свет в год Тигра. А вот рожденным под знаком Лошади или Собаки наступающий год Тигра благоприятствует, им будет сопутствовать удача при любых обстоятельствах.

Радна лама предостерег родившихся в год Тигра от необдуманных начинаний в 2022 году
pixabay.com /

«Когда твой год приходит, всегда надо быть осторожным, не начинать новых дел. Тем, кто родился в год Тигра или Обезьяны, прожить 2022-й лучше как по накатанной», — предостерег Радна лама.

Буддист не смог дать прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса, однако выразил мнение, что такие события происходят в мире не случайно. В 2022 году Радна лама предсказал дождливое лето и наводнения.

Слепая болгарская провидица Ванга предсказала множество событий, большинство из которых исполнились в той или иной степени. Ее последователи утверждают, что 85% предсказаний слепой провидицы сбываются. Однако есть и те, что не сбылись.

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буддизм предсказания лама
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