Рынок интернет-торговли продуктами в России может утроиться к 2025 году

Москва, 23 декабря. Российский рынок онлайн-торговли продуктами в этом году вырастет до 300 млрд рублей, к 2023 году он должен достичь уровня 500 — 600 млрд рублей. Если рынку удастся сохранить нынешний темп развития, то к 2025 году он может вырасти до 1 трлн рублей, сообщает RB.ru

Главными каналами продаж, как и сейчас, будут обычная розница, интернет-магазины, экспресс-доставка, маркетплейсы и локальная доставка. Сейчас на маркетплейсы приходится только 15% рынка, хотя по ассортименту они являются бесспорными лидерами.

Рынок интернет-торговли увеличивался в среднем на 148,5% каждый год в течение 2018 — 2020 гг. На него повлиял возросший спрос на доставку продуктов из-за коронавируса. Несмотря на высокие темпы роста объема онлайн-торговли продуктами, сейчас на нее приходится только 1% от всего рынка. В течение 3 — 5 лет объем этого рынка может увеличиться в пределах 10 — 15%.

Наибольший рост рынок интернет-торговли продуктами показал в Москве, Петербурге, Свердловской и Иркутской областях, Краснодарском, Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО.

Согласно информации Росстата, оборот розничной торговли в РФ по итогам десяти месяцев 2021 года составил 31 663,6 млрд рублей, что на 7,9% выше, чем в прошлом году. Оборот продовольственной розницы вырос на 2,1%, до 14 842,1 млрд рублей, а непродовольственной — на 13,7%, до 16 821,5 млрд.