РПЛ представила расписание первых туров после зимней паузы

Москва, 23 декабря. Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала расписание 19-го, 20-го и 21-го туров, которые станут первыми после зимней паузы в турнире.

Пресс-служба РПЛ опубликовала на официальном сайте расписание трех первых туров весенней части турнира. В первый игровой день в Москве состоится столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Кроме того, 26 февраля пройдут еще три матча РПЛ. Такое же количество игр состоится на следующий день. Завершит программу 19-го тура матч между возглавляющим турнирную таблицу РПЛ петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином», который пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Ранее определились соперники «Зенита» по матчам на первом зимнем сборе в ОАЭ. Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что подопечные Сергея Семака проведут игры с болгарским «Ботевом» и словацкой «Жилиной».