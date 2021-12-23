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РПЛ представила расписание первых туров после зимней паузы

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 18:16
Спорт
РПЛ представила расписание первых туров после зимней паузы
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Москва, 23 декабря. Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала расписание 19-го, 20-го и 21-го туров, которые станут первыми после зимней паузы в турнире.

Пресс-служба РПЛ опубликовала на официальном сайте расписание трех первых туров весенней части турнира. В первый игровой день в Москве состоится столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Кроме того, 26 февраля пройдут еще три матча РПЛ. Такое же количество игр состоится на следующий день. Завершит программу 19-го тура матч между возглавляющим турнирную таблицу РПЛ петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином», который пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Ранее определились соперники «Зенита» по матчам на первом зимнем сборе в ОАЭ. Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что подопечные Сергея Семака проведут игры с болгарским «Ботевом» и словацкой «Жилиной».

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