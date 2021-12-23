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Глава ДНР Пушилин подтвердил наличие химического оружия на Украине
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Глава ДНР Пушилин подтвердил наличие химического оружия на Украине

Армия
Глава ДНР Пушилин подтвердил наличие химического оружия на Украине
Новостное агентство «Харьков».  /  Наталья Макеева

Донецк, 23 декабря. Химическое оружие уже присутствует на территории Украины и нет гарантий, что Киев его не применит. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в последние годы украинские власти делают очень много нелогичных шагов, поэтому рассчитывать на их благоразумие не приходится.

«Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, — и с нашей стороны, в том числе, — они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг», — заявил глава ДНР.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания военной коллегии сообщил о подготовке провокации против ополчения Донбасса с использованием химического оружия, завезенного из США.

Накануне журналист Константин Кнырик в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявил, что Шойгу был прав, говоря о подготовке США провокации с химоружием в Донбассе, передает «Царьград».

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