Владимирская область — лучшая в ЦФО по реализации национального проекта «Культура»

Владимир, 23 декабря. Во владимирском Доме дружбы совет по культуре и искусству подвел итоги уходящего 2021 года. В мероприятии принял участие врио губернатора области Александр Авдеев, директор департамента культуры региона Алиса Бирюкова, работники и руководители областных учреждений культуры, сообщают «Владимирские ведомости».

За последние два года Владимирская область вышла в лидеры среди других регионов по темпам и качеству реализации национального проекта «Культура». Удалось качественно улучшить материально-техническую базу учреждений, расширить меры социальной поддержки работников сферы. Значительные шаги предприняты в направлении цифровизации отрасли.

Завершили мероприятие награждением деятелей культуры региона. Благодарность министра культуры России получила преподаватель Детской художественной школы Татьяна Евтеева. «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» награждена преподаватель Александровской районной детской школы искусств Людмила Карпова. 17 работников культуры региона удостоены почетных грамот и благодарностей администрации Владимирской области.

Ранее ФАН рассказывал о награждении работников культуры в ДНР. Лучшим библиотекарям, преподавателям сферы культуры и руководителям сельских клубов были вручены сертификаты на 50 тысяч рублей.